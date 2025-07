Metro, si guarda a settembre senza certezze 

L’ultimo obiettivo dopo i continui rinvii dei mesi scorsi è la riapertura delle scuole, ma le certezze sono ancora trovare. La metro che verrà fa piccoli passi avanti senza che però si arrivi a una data ufficiale.

L’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca fa sapere che «i primi test sulla linea, con circolazione dei treni, sono previsti entro la prima settimana di settembre». Poi si passerà alla fase successiva: «L’avvio di un periodo cosiddetto di pre-esercizio, durante il quale i vagoni circoleranno senza passeggeri per alcuni giorni, così da testare ogni aspetto operativo prima della riapertura ufficiale».

Il nuovo traguardo

Si arriverà così a metà settembre, proprio quando riapriranno le scuole (la data ufficiale nell’Isola è prevista per il 15), momento fondamentale per trovare trasporti alternativi in una città sempre più congestionata dal traffico. Ma i toni della Regione non appaiono così perentori davanti a una data ufficiale di (ri)battesimo della metro, anche perché al momento si fanno strada nuovi ostacoli burocratici come «l’ulteriore documentazione» chiesta ieri dal ministero delle Infrastrutture.

Commissione collaudo

Il passo avanti arriva dall’insediamento della Commissione collaudo, incaricata proprio dal ministero di eseguire le verifiche operative e la messa in esercizio della metropolitana leggera cagliaritana. «Invieremo la documentazione richiesta nei prossimi giorni», assicura l’assessora. Nel frattempo la task force ministeriale ha effettuato un primo sopralluogo sul tracciato della metro: l’obiettivo è arrivare al più presto a un traguardo finale in cui «si garantisca la totale sicurezza dei passeggeri e l’affidabilità del servizio».

La linea raddoppiata

La metro che partiva dal Policlinico di Monserrato per arrivare sino a piazza Repubblica è stata fermata alla fine del 2022 (a quasi otto anni dall’entrata in funzione) per la realizzazione del piano di raddoppio dei binari e per consentire l’allungamento del collegamento da piazza Repubblica sino a piazza Matteotti.

Sono conclusi ormai da tempo i lavori per il primo tratto aggiuntivo (la fermata Ossigeno) mentre stanno procedendo gli interventi in viale Cimitero-Viale-Bonaria-viale Diaz. Presto il piano dei lavori si dovrà affacciare in via Roma, già alle prese da due anni con il cantiere delle polemiche nato per ridisegnare l’arteria stradale e pedonale davanti al porto.

Attesa per la ripartenza

Da tempo si aspetta che riparta il servizio metro dove già esisteva con l’aggiunta di poche centinaia di metri dopo piazza Repubblica.

Di rinvio in rinvio sono passati quasi tre anni dal congelamento del servizio. (red. cro.)

