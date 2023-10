Metro, si allarga il cantiere in via Dante 

La buona notizia è che viale Diaz, direzione Poetto, tornerà presto (forse già la prossima settimana) a due corsie di marcia. L’Arst, che gestisce il cantiere della metropolitana leggera in città, ha ricevuto l’ok dopo le operazioni di bonifica effettuate a causa della perdita di idrocarburi e ieri gli operai hanno cominciato a coprire lo scavo che da oltre un anno limita la viabilità a una corsia. «Una volta ottenute tutte le autorizzazioni, si sta ricoprendo lo scavo per consentire la fruizione dell’intera carreggiata», dice il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. Quella meno buona, per la viabilità cittadina sotto stress, è che il cantiere delle metro in via Dante, tra il Tribunale dei minori e l’Ossigeno, ora si allarga: da ieri infatti la circolazione in via Dante, direzione viale Diaz, nel tratto compreso che va fino all’incrocio con via San Lucifero, è ridotta a una corsia.

I disagi

La chiusura è resa necessaria per consentire all’impresa di cominciare i lavori per il raccordo dei binari che attraverseranno via Dante, “tagliandola” da un lato all’altro, dove il percorso della metro proseguirà sul lato opposto (come da progetto). Come è noto, il progetto prevede che binari della metropolitana passino dal lato sinistro di via Dante (direzione viale Diaz) al lato destro di viale Cimitero e costeggino l’ex campo di atletica della Rai prima di attraversare viale Bonaria. Considerato che in direzione piazza Repubblica, oltre l’incrocio con via De Gioannis, la carreggiata è ridotta a una corsia già da tempo, per un po’ di tempo, inevitabilmente, chi transita in via Dante dovrà mettere in conto qualche disagio.

Lo stato

«In questo tratto proseguono i lavori per completare il primo tratto in estensione, dalla fermata Repubblica alla fermata San Saturnino», spiega ancora il direttore generale di Arst. «In particolare, si sta completando la sede mediante il posizionamento definitivo dei binari, così come le fondazioni per i pali della trazione elettrica e, infine, i tagli trasversali alla via Dante per consentire il collegamento dell’impianto semaforico», aggiunge.

Parallelamente proseguono i lavori a fianco alla stazione di via Sassari, dove all’inizio dell’anno sono stati trovati i resti dell’acquedotto di epoca romana. Conclusi gli studi storico-archeologici della Soprintendenza, l’area è stata restituita all’Arst che in quella zona deve realizzare il capolinea della linea 3 della metro.

A rilento

A rilento invece i lavori in piazza Madre Teresa di Calcutta, dove l’impresa deve realizzare le vasche di accumulo delle acqua piovane che risolveranno il problema degli allagamenti in viale Diaz in caso di forti piogge. L’opera doveva essere terminata in autunno ma in questo momento ci sono solo gli scavi. ( ma. mad. )

