«Metro, serve un dibattito in Aula: non tutto è perduto» 

«Non sapevamo, allora, che per noi il sindaco intendesse solo sé stesso. Infatti, durante il tavolo tecnico per la programmazione attuativa regionale, senza alcun mandato dal Consiglio comunale lui ha deciso in assoluta autonomia di impegnare il nostro territorio, con un tracciato diverso rispetto a quello approvato dal Consiglio comunale con la delibera numero 19 del 2021, privo di qualsiasi beneficio per i nostri concittadini», aggiungono ancora il gruppo “Quartucciu nel cuore” e il gruppo “Misto”.

«La nostra prima interrogazione sul tracciato risale a luglio. Non è seguita, però, alcuna riposta. Numerose, invece, sono state le dichiarazioni a difesa del territorio rese sui quotidiani locali in cui si affermava l'assoluta contrarietà ad accettare supinamente tracciati imposti da altre amministrazioni», attaccano ricordando la frase “sul nostro territorio decidiamo noi e non loro”, pronunciata più volte dal sindaco Pietro Pisu nei mesi scorsi.

Un confronto necessario, a detta della minoranza, per dare a tutti i consiglieri la possibilità di incidere sulle scelte che, gioco o forza, cambieranno l'assetto urbanistico del territorio. I finanziamenti previsti per realizzare la linea metropolitana a Quartucciu, pare siano stati dirottati a Sestu, che aveva già un progetto pronto. La delibera regionale 48-56 del 10 dicembre 2021, infatti, ha riprogrammato gli interventi.

«Quartucciu non può scendere dalla metro: non tutto ancora è perduto». Ad affermarlo sono il gruppo “Quartucciu nel cuore” e il gruppo Misto che hanno chiesto al presidente, Gino Emanuele Melis, di convocare un Consiglio comunale per «proporre un nuovo tracciato della linea metropolitana da condividere con le amministrazioni dei Comuni interessati». «Adesso che il nostro Comune è stato tristemente escluso dal vecchio finanziamento, siamo in tempo per definire un nuovo tracciato che sia realmente utile ai nostri concittadini», aggiungono.

E aggiungono: «Il sindaco Pisu non ha mai riferito all’assemblea consiliare sugli accordi presi con gli amministratori dei Comuni interessati dal progetto. Ha sottoscritto il verbale della riunione e il risultato è stato disastroso: il tracciato serve esclusivamente i territori limitrofi a cui lui ha scelto di asservirsi. Questa è l’ennesima dimostrazione dell’assoluta inadeguatezza dell’attuale amministrazione a trattare e gestire questioni importanti».

Per la minoranza l'immagine che si restituisce di Quartucciu non è delle migliori. «Siamo davanti a un'amministrazione in totale stato confusionale in cui l'incertezza regna sovrana – dicono -. Manca una guida autorevole e si persevera in una politica presuntuosa e saccente, attestata esclusivamente su risultati effimeri inadatti di incidere sul territorio con programmazioni di largo respiro».

