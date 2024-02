Metro, prima fermata San Saturnino 

L’obiettivo (dichiarato) di Arst, l’azienda regionale trasporti che gestisce l’appalto dei lavori della linea 3 della metropolitana leggera Repubblica-Matteotti, è “chiudere” il cantiere in via Dante, tra piazza Repubblica e la fermata di San Saturnino entro la fine di aprile. E a vedere lo stato di avanzamento dei lavori, e il gran numero di operai e mezzi impiegati ogni giorno, sembra che quella data segnata sul calendario si possa rispettare. Da giorni, infatti, è comparsa “l’anima” della fermata San Saturnino, dove il treno si fermerà dopo piazza Repubblica. Già completati i getti di calcestruzzo per incorporare le rotaie, tra piazza Repubblica e via Dante, all’altezza dell’Ossigeno, la ditta che esegue i lavori sta realizzando la fermata che, a breve, verrà completata con la costruzione della pensilina. Terminati questi lavori, si procederà allo “scambio”: i binari, infatti, attraverseranno via Dante, da sinistra a destra, in direzione Bonaria, quindi proseguiranno fino a piazza Madre Teresa di Calcutta (dove è in programma la realizzazione di due grandi vasche di contenimento delle acque piovane che risolveranno il problema degli allagamenti nella zona), da qui in viale Diaz, e solo alla fine, quando saranno ultimati i lavori del frontemare, si arriverà in via Roma. ( ma. mad. )

