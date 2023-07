Metro, parte la gara d’appalto 

Qualcosa si muove, un passo alla volta. A febbraio era arrivata la conferma: la metropolitana di superficie di Arst sarebbe passata anche da Sestu, per un percorso che avrebbe attraversato la cittadina, verso il Policlinico. Tempi dei lavori, tre anni. Ora un nuovo passaggio.

Via alla gara d’appalto

È infatti partita la gara di appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, forniture e lavori che saranno necessari per realizzare il collegamento. L’importo complessivo è di più di 35 milioni di euro e l’Arst si servirà del sistema informatico della Centrale Regionale di Committenza (CRC) che gestisce la piattaforma elettronica Sardegna CAT. Via libera alle offerte da parte di tutte le imprese interessate dunque, con una scadenza per il prossimo 10 ottobre, e i documenti di gara che saranno resi disponibili entro il 30 agosto sul sito web di Arst.

Il progetto

Quella della metro a Sestu è una visione che parte da lontano: i primi passi sono del 2011, e tra i maggiori fautori c’è il Comune come dichiara la sindaca Paola Secci: «Finalmente ci siamo; quanto abbiamo annunciato ai cittadini è diventato realtà. Abbiamo sempre voluto la metro, per questo abbiamo deliberato in consiglio comunale e lavorato insieme con l’Arst per avere i finanziamenti regionali».

Per portare a compimento il progetto poi in Regione ha avuto un ruolo importante Michele Cossa, dei Riformatori, in passato primo cittadino di Sestu: «Sembrava un traguardo impossibile ma ci siamo riusciti. Per Sestu cambierà tutto», commenta entusiasta.

La linea

Il percorso attraverserà la cittadina: quasi 5 chilometri di linea, dal Policlinico a corso Italia e ritorno, con una fermata nell’area Ateneo, e il capolinea in corso d’Italia, nel pieno centro. Ad effettuare il servizio sulla linea a doppio binario saranno quattro nuovi tram bidirezionali e climatizzati. Per quanto riguarda la frequenza, Arst dichiara un tempo di 20 minuti, che potranno essere ridotti a 15.

Parte del progetto poi comprende anche un nuovo parcheggio dove si potrà lasciare l’auto per prendere la metro, fra corso Italia e via Dante, in corso di ultimazione. Ma nei piani per un futuro ancora successivo c’è portare la metro anche alla Corte del Sole e in aeroporto.

