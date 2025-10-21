Metro, nuovo cantiere: traffico nel caos 

La scelta di chiudere viale Diaz (direzione via Roma) alle auto a mezzogiorno, quando gli studenti sono in classe e i cagliaritani ormai al lavoro, si rivela efficace. Per tutta la mattina, infatti, al netto del caos che già alle 8 crea (non più una novità) il budello di viale Diaz ridotto da mesi a una corsia, i disagi al traffico sono abbastanza contenuti. Poi, però, nelle ore di punta, prima all’ora di pranzo, poi di nuovo nel pomeriggio e a fine serata, la circolazione in tutta la zona si inceppa. Alla fine è un’altra giornata da incubo per il traffico: un serpentone di automobili procede a passo d’uomo, facendo slalom tra i cantieri e le interruzioni. E oggi, si annuncia un nuovo caos.

Il debutto

Il debutto della nuova tranche di lavori per la metropolitana leggera, dunque, è all’insegna dei rallentamenti in uno dei punti nevralgici della mobilità cittadina. Nel mosaico degli incroci più critici della città si inserisce ora la chiusura di viale Diaz, tra viale Cimitero e il palazzo ex Cis. Il nuovo cantiere, che servirà per realizzare l’infrastruttura, con i binari della metropolitana che devono attraversare il viale da piazza Madre Teresa di Calcutta, costringe gli automobilisti che arrivano dalla Fiera a svoltare a destra in viale Cimitero, quindi a utilizzare la rotatoria di fonte al cimitero di Bonaria per immettersi in viale Bonaria, da ieri di nuovo aperta alle auto e a doppio senso di marcia, e da qui in via Sonnino e poi in piazza Amendola, verso via Roma. A fine mattinata, fermo al semaforo di fronte al Mediterraneo c’è Stefano Salis, 53 anni. «Ormai non si sa più dove passare, ogni settimana c'è un cantiere e una modifica al traffico. Ma bisogna prenderla con filosofia», dice. «Ma è assurdo», rincara Laura Maxia. «Per fare cento metri, che normalmente faremmo in mezzo minuto, tempi semaforici inclusi, bisogna mettere in conto almeno cinque minuti», aggiunge.

Il disorientamento

Il disorientamento è palese: in tutta la zona la viabilità è cambiata due volte nelle ultime tre settimane. «Non si capisce più niente», sbotta una giovane donna mentre urla e impreca. Quasi tutta la mattina, infatti, è dedicata a tracciare la nuova segnaletica, in viale Bonaria tanti fanno inversione a U. «Ma si poteva entrare?», è il dubbio che assale un po’ tutti. Si può. La rotatoria di fronte al cimitero di Bonaria sarà il vero “nodo”, già a partire da questa mattina, quando i cagliaritani, a differenza di ieri, troveranno viale Diaz sbarrata mentre andranno a scuola, a lavoro, all’università. Quella rotatoria, infatti, è piccola e deve raccogliere il traffico delle auto in arrivo dalla Fiera, dalla chiesa di Bonaria e da via Dante. Senza considerare il passaggio dei mezzi del Ctm e dell’Arst. Significa che nel manuale di resilienza dei cagliaritani ci sarà un’altra pagina da scrivere.

I blocchi

Il traffico di ieri, come detto, è l’effetto delle modifiche alla viabilità scattate per accompagnare la realizzazione dei binari. Ma Cagliari ha vissuto un martedì di caos per la viabilità: spostandosi dalla zona dei cantieri della metro, la situazione non cambiava. Nel pomeriggio via Bacaredda era nella morsa delle auto, con la fila fino al Conservatorio, l’Asse mediano bloccato dall’ennesimo tamponamento, viale Colombo, a tratti, sembrava quello di due anni fa quando con i lavori di riqualificazione del lato portici era l’unica strada per raggiungere il centro. Di fronte alla chiusura di viale Diaz, molti automobilisti l’hanno scelto come percorso alternativo per raggiungere il centro.

