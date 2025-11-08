Metro, nuovo cantiere: torna l’incubo traffico 

Un nuovo cantiere spaventa i cagliaritani. Quello che da domani arriverà in piazza Matteotti: ancora una volta sarà l’Arst, per costruire il capolinea della metropolitana, a chiudere strade e stravolgere ancora una volta, inevitabilmente, la viabilità. Per i prossimi dieci mesi chiude al traffico il tratto di piazza Matteotti tra via molo di Sant’Agostino e via Sassari, il “pezzo” di fronte all’Arst per intendersi. Una zona già interdetta (da due anni) alle auto ma non ai mezzi del trasporto pubblico. Non sarà novità indolore per gli automobilisti: perché, adesso, auto e mezzi condivideranno lo stesso percorso, un peso ulteriore di traffico in un’area già congestionata. Comune e Ctm stanno studiando soluzioni per capire se alcune linee potranno evitare di passare da via molo Sant’Agostino e via Sassari per rimettersi in via Roma e, almeno all’inizio dei lavori, una porzione del cantiere dovrebbe consentire comunque il passaggio degli autobus in piazza Matteotti. Polemiche contro il Comune per aver autorizzato Arst ad aprire un nuovo senza aver prima chiuso gli altri (in viale Diaz).

La novità

Il nuovo cantiere è il preludio di quello più temuto per gli effetti sul traffico, ovvero quello che arriverà in via Roma, nella corsia centrale, oggi “occupata” dai mezzi di Ctm e Arst. Secondo molti, infatti, ed è la preoccupazione anche di palazzo Bacaredda, l’avvio di quei lavori darà il colpo di grazia al traffico. Per questo motivo, «stiamo dialogando con Arst per capire se sia possibile una variazione di progetto», spiega Luciano Congiu, presidente della commissione Viabilità. «L’obiettivo», spiega ancora, «è quello di consentire, una volta terminati i lavori, di far passare in quella corsia non solo i treni della metropolitana ma anche i bus di Ctm e Arst. Con il progetto attuale, infatti, questa promiscuità non sarebbe possibile per via di una “pavimentazione” che non permette il passaggio dei mezzi su gomma», spiega ancora.

L’altro problema

Ammesso che sia possibile, servirà anche l’ok della Regione e del ministero, naturalmente. Ma la mossa consente al Comune anche di prendere tempo e ritardare l’avvio del cantiere in via Roma. Prima di tutto, infatti, c’è da risolvere un altro problema, più urgente: dove passeranno i bus per la durata dei lavori di Arst in via Roma? Una ipotesi, sempre meno realistica, era quella di utilizzare il porto. Ma non sembra che l’Autorità, ora che sta trasformando il porto storico, con una banchina riqualificata con piste ciclabili, percorsi pedonali, spazi per la cultura, il tempo libero e la ristorazione, sia disponibile. Si vedrà.

RIPRODUZIONE RISERVATA