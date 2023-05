Metro, l’opposizione non si rassegna 

«Non si può pensare che il sacrificio del territorio – prosegue la minoranza - serva esclusivamente gli interessi privati o i comuni limitrofi. Dobbiamo difenderlo, esattamente come hanno fatto gli amministratori confinanti che, correttamente, scelgono in funzione delle proprie esigenze. La linea metropolitana deve entrare nella nostra città, ragionando in una prospettiva di area vasta e coinvolgendo nella pianificazione le altre amministrazioni interessate». Pur riconoscendo che il centro urbano quartuccese è caratterizzato da un tessuto edilizio in cui intervenire è complicato, Vacca e Paderi sono convinti che «le sfide vanno accolte perché sono sempre foriere di risultati, generalmente positivi se si sceglie la strada della dialettica costruttiva: ci sono vaste aree inedificate in cui intervenire per pianificare, basta avere il coraggio di farlo».

L’opposizione non si rassegna all’esclusione della città dal percorso della metropolitana. E dopo gli scontri e le polemiche del passato ora tende una mano alla maggioranza chiedendo al Consiglio comunale di studiare un nuovo tracciato che coinvolga anche Quartucciu per presentarsi uniti davanti a Regione e Arst con una nuova proposta.

La proposta

«Si deve ripartire a ragionare, insieme, su un tracciato che sia il più funzionale possibile ai nostri concittadini, è con questo spirito propositivo che abbiamo richiesto la convocazione del Consiglio. Si tratta di un'infrastruttura destinata a trasformare il nostro territorio in maniera irreversibile, che ci pone davanti a grandi responsabilità», affermano i capogruppo di Quartucciu nel Cuore, Michela Vacca, e quello del Misto, Franco Paderi, ricordando che si devono ponderare adeguatamente costi e benefici.

«Non si può pensare che il sacrificio del territorio – prosegue la minoranza - serva esclusivamente gli interessi privati o i comuni limitrofi. Dobbiamo difenderlo, esattamente come hanno fatto gli amministratori confinanti che, correttamente, scelgono in funzione delle proprie esigenze. La linea metropolitana deve entrare nella nostra città, ragionando in una prospettiva di area vasta e coinvolgendo nella pianificazione le altre amministrazioni interessate». Pur riconoscendo che il centro urbano quartuccese è caratterizzato da un tessuto edilizio in cui intervenire è complicato, Vacca e Paderi sono convinti che «le sfide vanno accolte perché sono sempre foriere di risultati, generalmente positivi se si sceglie la strada della dialettica costruttiva: ci sono vaste aree inedificate in cui intervenire per pianificare, basta avere il coraggio di farlo».

Il sindaco

E il sindaco Pietro Pisu accoglie la sfida? «Ogni infrastruttura che impatta sul territorio deve essere discussa e condivisa con tutti in modo serio e senza preconcetti», afferma ricordando però che già nella scorsa consiliatura maggioranza e opposizione avevano avuto modo di discutere e confrontarsi in aula sulla questione «avanzando proposte spesso realistiche e condivisibili, altre fantasiose e irrealizzabili».

Poi conclude: «Se i gruppi di minoranza avessero avuto un’idea innovativa di tracciato l'avrebbe potuta proporre durante il dibattito nello scorso Consiglio comunale, ma non lo hanno fatto. Aprire un ennesimo confronto quando non si hanno idee o per proporre soluzioni che poi non vengono prese in considerazione perché tecnicamente impraticabili, lo ritengo non proficuo e poco serio».

