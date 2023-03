Metro, l’acquedotto romano non modificherà il percorso 

Secondo Poledrini all’inizio dell’estate l’area tornerà dunque nella disponibilità dell’Arst, che nel frattempo prosegue i lavori nel cantiere di piazza Repubblica, punto di partenza della nuova tratta che dopo poco più di due chilometri e mezzo condurrà alla stazione dei treni passando per via Dante, viale Cimitero, piazza Madre Teresa di Calcutta, viale Diaz e via Roma.

Una buona notizia, almeno sul fronte dei trasporti, considerato che all’indomani della scoperta, ma anche dopo le prime settimane di scavi, la modifica al tracciato sembrava ineludibile. Invece si è tenuto conto del valore archeologico ma anche dell’importanza dell’opera pubblica in via di realizzazione.

La novità è emersa al termine della riunione tra i rappresentanti di Soprintendenza, Regione, Comune e Azienda regionale sarda trasporti, che si è tenuta nei giorni scorsi. «Gli studi storico-archeologici della Soprintendenza dureranno ancora circa due mesi al termine dei quali l’area ci sarà riconsegnata», spiega Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst. «È stato deciso di salvaguardare il ritrovamento e di metterlo in sicurezza senza necessariamente garantirne la fruibilità, per poi proseguire nei lavori senza modifiche del tracciato».

I resti dell’acquedotto di epoca romana ritrovati a fianco alla stazione di via Sassari saranno preservati ma non costringeranno Comune e Arst a spostare il capolinea della metropolitana.

Il cronoprogramma

Piazza Repubblica

Il numero uno dell’Azienda regionale dei trasporti garantisce che i lavori nell’area tra via Tuveri e piazza Repubblica stanno rispettando il cronoprogramma e termineranno ai primi di luglio. A quel punto sarà ripristinata la circolazione con la riapertura del varco verso via Pessina e dei vari accessi.

Via Dante

Anche il cantiere di via Dante, secondo quanto riferito dall’Arst, sta rispettando la tempistica prestabilita anche se l’assenza di operai in alcuni punti farebbe pensare il contrario. «Con il Comune ci siamo impegnati ad aprire la tratta da piazza Repubblica a San Saturnino in autunno e sarà così», garantisce Poledrini.

Contestualmente saranno conclusi i lavori sulla vasca di accumulo delle acqua piovane tra piazza Madre Teresa e viale Diaz e si inizierà a tracciare la diagonale tra via Dante e via Goceano che segnerà l’ingresso in viale Cimitero.

Come è noto, il progetto prevede che binari della metropolitana passino dal lato sinistro di via Dante (direzione viale Diaz) al lato destro di viale Cimitero e costeggino l’ex campo di atletica della Rai prima di attraversare viale Bonaria.

Altri scavi

Anche lì, secondo la relazione consegnata dalla Soprintendenza archeologica, non si escludono rinvenimenti importanti. “Tutta la prima parte della Linea 3, tra via Dante e viale Cimitero ricade in area a sensibilità elevata, nella quale il numero di ritrovamenti e la loro localizzazione diffusa, nonché la profondità dei depositi, consentono di ipotizzare la possibilità di nuovi rinvenimenti in sede di scavo», scrivono gli archeologi.

Il doppio binario

Conto alla rovescia anche per i lavori di raddoppio dei binari che da gennaio hanno bloccato i viaggi dei treni tra piazza Repubblica e Monserrato. «Entro fine giugno termineremo l’intera linea e riapriremo la tratta con un aumento della frequenza e della sicurezza», informa il numero uno dell’Arst.

Che invita ad avere pazienza: «Ho 63 anni e posso dire con certezza che a Cagliari non c’è mai stata una così grande quantità di investimenti per trasformare la città. Stiamo realizzando opere infrastrutturali epocali e ciò comporta disagi e sacrifici nel breve periodo ma darà grandi vantaggi in futuro, anche grazie a un sistema di mobilità sostenibile che favorirà un importante cambio delle abitudini dei cittadini a vantaggio di una migliore qualità della vita».

