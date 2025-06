Metro, la ripartenza slitta ancora 

Una città nel caos, automobilisti furiosi, collegamenti in tilt. I lavori della linea 3 della metro di superficie dell’Arst sono conclusi da tempo ma per vedere in funzione i treni ci vorrà ancora tempo. Per il via libera alla circolazione manca ancora il collaudo che dovrà effettuare una commissione del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Manco a dirlo di incarichi ancora nessuna notizia. Il rischio, neanche tanto remoto, è che le designazioni possano slittare oltre l’estate per un rientro dalle ferie che sia annuncia terribile per la circolazione.

La commissione

I lavori per il raddoppio dei binari della linea Piazza Repubblica – Monserrato e la realizzazione della nuova tratta Piazza Repubblica – San Saturnino sono terminati da mesi. Eppure il tracciato è miseramente incorniciato da transenne oltre le quali, spesso, si creano discariche di rifiuti.

La metro di superficie è bloccata dalla burocrazia. Sul banco degli imputati c’è il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture che deve nominare la commissione incaricata del collaudo. Ne faranno parte rappresentanti del Ministero, della Regione, dell’Arst, dall’Ansfisa (l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) e dal raggruppamento temporaneo di imprese che ha eseguito i lavori: Consorzio Integra Società Cooperativa, Salcef, Zanolla e Project Automation.

Il collaudo dovrebbe essere effettuato sul campo in pochi giorni. Quando sarà concluso, il verbale con la relazione tecnica finirà sul tavolo dei tecnici dell’assessorato regionale ai Trasporti, al quale spetta il compito di rilasciare all’Arst il nulla osta per il rientro in esercizio. Solo allora, finalmente, i treni potranno rientrare in circolazione dal Policlinico di Monserrato alla stazione di San Saturnino, in attesa che vengano completate le opere per la linea che porterà in via Roma, alla stazione delle Ferrovie dello Stato.

Le criticità

Il direttore generale di Arst Carlo Poledrini fa il punto della situazione rivelando che «l’Ansfisa non ha effettuato collaudi sulla linea Repubblica/San Saturnino. Un’apposita Commissione ministeriale con specifici compiti di sicurezza ferroviaria e impianti fissi effettuerà i collaudi che reputerà necessari prima dell’apertura che sarà disposta dalla Regione all’esito positivo degli stessi».

L’apertura della linea 3 della metro di superficie era stata annunciata innumerevoli volte. Prima era stata ipotizzata per l’inizio dell’anno scolastico appena concluso (autunno 2024), poi al termine delle festività natalizie, e ancora dopo quelle di Pasqua, due mesi fa. Se va bene, ora, sarà dopo l’estate. Poledrini, per evitare ulteriori critiche, preferisce non sbilanciarsi. «Non possiamo ancora fornire una data perché dipende da diverse attività ed elementi procedurali gestiti da soggetti differenti. Nè può essere stimata».

C’è poi lo spauracchio della tratta San Saturnino – via Roma la parte più delicata di tutto il cantiere per l’impatto che avrà sulla circolazione. Il terrore degli automobilisti è di finire intrappolati in scavi e opere che – visto l’andamento dei cantieri in città – potrebbero durare anni. «I lavori sulla tratta – precisa il direttore Poledrini - stanno, come è pure riscontrabile, procedendo ancorché siano presenti alcune criticità legate essenzialmente alla risoluzione di importanti sottoservizi su reti elettriche e fognarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA