Metro, la ripartenza è una beffa 

Un altro rinvio. L’ennesimo. Se va bene, adesso, il primo viaggio (ma senza passeggeri a bordo, tecnicamente si chiama “preesercizio”) si farà durante la prima settimana di ottobre. Quello vero, invece, con i viaggiatori sui vagoni pronti a fare avanti e indietro tra Monserrato e Repubblica, sarà più avanti. Chissà quando.

Un caso

Sembra una beffa la riapertura della metropolitana. Ogni giorno che passa sembra essere sempre più vicina, e invece è sempre più lontana. All’inizio l’inaugurazione era stata ipotizzata per l’inizio dell’anno scolastico scorso, cioè settembre 2024, poi al termine delle festività natalizie, quindi dopo quelle di Pasqua, lo scorso aprile. La promessa, a quel punto, era di farcela per la riapertura delle scuole, due settimane fa, al più tardi entro la fine di questo mese. Invece non sarà inaugurata il 30 settembre, e questa oggi è una certezza. Stazioni e binari sono ancora avvolti da reti metalliche e arancioni che testimoniano la presenza del cantiere. Per la tratta Repubblica-Caracalla, chiusa ormai da quasi tre anni (saranno a gennaio prossimo) per i lavori di raddoppio dei binari, c’è ancora da aspettare. «La commissione di agibilità, a cui compete rilasciare il nulla osta, ha completato le attività di verifica e le prove la settimana scorsa», spiega Carlo Poledrini, direttore generale di Arst, l’azienda regionale che gestisce il servizio di metrotranvia. «Si attendono i verbali e l’autorizzazione a svolgere il preesercizio, per ora fino alla fermata Repubblica, che pensiamo possa durare una settimana. Si tratta oramai davvero di poco tempo», aggiunge.

L’accusa

Cosa ci sia dietro l’ennesimo rinvio, difficile saperlo. Le prime prove tecniche di circolazione sui binari dello scorso marzo, con i quattro tram incrociati e affiancati, e quelle successive di inizio estate, avevano dato esito positivo. E allora? Qualcuno parla di tempi della burocrazia, qualcun altro fa leva sulle difficoltà registrate da Arst nei rapporti con le imprese che hanno effettuato i lavori e che hanno imposto più volte uno stop and go. Di sicuro c’è che da quasi tre anni la città è ingolfata (anche) dai cantieri per la nuova linea Repubblica-Matteotti (in ritardo anche lì) oltre che dagli autobus sostitutivi che Arst ha messo in strada per sopperire alla mancanza del servizio. «I cittadini si trovano ancora senza risposte e senza un servizio che sarebbe dovuto tornare operativo da tempo», tuona Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. L’esponente di minoranza a Palazzo Bacaredda punta il dito contro Arst: «Nonostante la rimozione del commissario straordinario e la nomina di un nuovo vertice, la situazione non è cambiata. I risultati continuano a mancare e i disagi sono quotidiani. È evidente che il problema sia da ricondurre a una più profonda incapacità del management aziendale, che dimostra limiti operativi e organizzativi. Il protrarsi di questa paralisi mette in discussione la capacità di Arst garantire un servizio pubblico essenziale, a fronte di un’infrastruttura costata ingenti risorse pubbliche e oggi inutilizzata».

Gli altri cantieri

Non solo stenta la ripartenza dei vagoni tra Monserrato e Cagliari, anche i lavori della linea Repubblica-Matteotti vanno a rilento. Ottenuta la proroga per viale Bonaria, «chiuderemo entro ottobre», assicura Poledrini, disagi e ritardi anche in viale Diaz: qui la fine inizialmente era prevista a gennaio 2025, poi settembre, forse sarà a fine anno. «Si rispetteranno i termini fissati in ordinanza», assicura. Poi sarà la volta di via Roma: l’attesa è per la fine dell’autunno, ma «l’impresa ha già chiesto le ordinanze per la disponibilità di tutte le aree», spiega ancora. Lì, il problema sarà capire come reggerà il traffico.

