Metro in viale Diaz, corsie dimezzate 

A breve arriveranno ruspe e operai per realizzare i binari della metropolitana leggera. Intanto in viale Diaz, nel tratto tra viale Cimitero e via Stazione Vecchia, la carreggiata è stata ridotta in entrambi i sensi di marcia.

L’ordinanza

Nell’ordinanza firmata dal dirigente comunale del Servizio opere strategiche, mobilità, infrastrutture viarie e reti, Daniele Olla, è scritto che i lavori dovrebbero finire il 7 gennaio 2025. Sino ad allora ci sarà corsia per senso di marcia.

Limite di velocità

Intanto è stata eliminata la corsia riservata agli autobus ed è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i sensi marcia, sia di giorno che di notte. Intanto è stato istituito anche il limite di velocità di 30 chilometri orari.

