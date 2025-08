Metro, in corso i collaudi del doppio binario 

Chi l’ha vista passare ieri mattina, nel largo Gennari, quasi non credeva ai propri occhi. Piccolo passo avanti verso la riapertura della metropolitana leggera con il transito, prima delle 10, di un treno dell’Arst per quello che potrebbe essere uno dei primi test in attesa del collaudo per il via libera alla circolazione che dovrà effettuare una commissione del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. E da qualche giorno sono entrati in funzione, sempre per delle verifiche tecniche, anche alcuni semafori.

Tra intoppi, rinvii e poche certezze, i lavori della linea 3 della metro di superficie dell’Arst sono conclusi da tempo: ma per vedere in funzione i treni ci vorrà ancora tempo. La speranza, anzi l’obiettivo, è quello di riattivare il servizio prima della riapertura delle scuole. La data ufficiale non c’è ancora, come ha fatto sapere la scorsa settimana l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca: «i primi test sulla linea, con circolazione dei treni, sono previsti entro la prima settimana di settembre». Poi si passerà alla fase successiva: «L’avvio di un periodo cosiddetto di pre-esercizio, durante il quale i vagoni circoleranno senza passeggeri per alcuni giorni, così da testare ogni aspetto operativo prima della riapertura ufficiale».

Che sia la volta buona dopo oltre tre anni di stop? La speranza è che questa volta si vada davvero verso la ripresa del servizio prima della riapertura delle scuole. Ma gli intoppi burocratici, come «l’ulteriore documentazione» chiesta recentemente dal ministero delle Infrastrutture, sono sempre dietro l’angolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA