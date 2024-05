Metro, il Tar annulla l’aggiudicazione della gara 

La dichiarazione di aver già svolto in precedenza dei lavori simili per un importo minimo di 40 milioni di euro andava comprovata in fase di verifica dei requisiti, non già nella domanda che i concorrenti presentavano per partecipare alla gara bandita dall’Arst. Aver richiesto preventivamente quella dimostrazione e avere tolto punti chi non l’aveva fatto – almeno per i giudici del Tar Sardegna – rappresenta una violazione del disciplinare di gara. Per questa ragione il Tribunale amministrativo ha annullato l’aggiudicazione della procedura per l’affidamento dell’appalto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, con anche l’esecuzione dei lavori, del collegamento ferroviario Policlinico-Sestu della metropolitana di superficie.

Il ricorso

A presentare il ricorso sono state le società La Cascina Costruzioni srl e il Consorzio Nazionale Coooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” Scpa con gli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto che avevano impugnato l’aggiudicazione della gara alla Salcef Spa, assistita dai legali Luigi Strano e Maria Del Sorbo. L’Arst, invece, era assistito dal legale Giuseppe Macciotta, mentre le altre partecipanti al bando (Movistrade Cogefi, Impresa di Costruzioni ing. Raffaello Pellegrini, Zanolla Francesco, Consorzio Stabile Medil Soscietà consortile per azioni, Cooperativa Muratori & Cementisti, cooperativa Cmc di Ravenna e Sielte Trasporti) non si sono costituite in giudizio.

L’aggiudicazione

La società che ha formalizzato il ricorso aveva partecipato alla procedura per il progetto del collegamento tra il Policlinico e Sestu, con un importo complessivo di 35.332.600 euro. La gara era stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese Salcef (86,3559 punti), davanti alla Rti Medil (56,8012), mentre la ricorrente era arrivata terza con 52.5841 punti. Dal verbale di gara, però, era emerso che aveva ricevuto zero punti (sino a un massimo di 40) sulla parte relativa ai lavori e agli appalti svolti negli ultimi 15 anni su infrastrutture di trasporto in sede fissa (treni, tram a rotaia e metropolitane).

La sentenza

Il Tar presieduto dal giudice Marco Buricelli (a latere Oscar Mrongiu e Gabriele Serra, che materialmente ha scritto la sentenza) ha accolto il ricorso. «È evidente», si legge nella sentenza, «come la prova del possesso dell’elemento in questione, potesse essere fornita dal concorrente solo in un momento successivo alla presentazione dell’offerta e, se risultato aggiudicatario, con la specificazione che in caso di mancata prova sarebbe stato attribuito il punteggio di zero con la definizione di una nuova graduatoria». La procedura è stata dichiarata illegittima perché giudicata in contrasto con il Disciplinare di gara, dato che la ricorrente non ha potuto nemmeno beneficiare del cosiddetto soccorso istruttorio.

Il progetto

Il lotto in questione – stando alle indiscrezioni – prevede una linea per la metropolitana leggera dal Policlinico di Monserrato (dove adesso c’è il capolinea) sino a Corso Italia a Sestu, con anche una fermata nel rione “Ateneo”. Un tracciato da meno di 5 chilometri (per la precisione 4 chilometri e 700 metri) con tre fermate e quattro nuovi tram in servizio. Una capacità di trasporto con un massimo di 220 passeggeri, di cui 44 seduti. La frequenza iniziale dovrebbe avere una corsa ogni 20 minuti, riducibile fino a dieci. Resta, però, l’incognita sui tempi: impossibile al momento prevedere quando la metro Cagliari-Sestu sarà finita e diventerà operativa.

