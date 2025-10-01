Metro, il Comune all’Arst: basta ritardi 

Adesso è l’amministrazione comunale a battere i pugni sul tavolo. «Da anni i cagliaritani attendono il completamento della metropolitana leggera di superficie. Un’infrastruttura che avrebbe dovuto migliorare la mobilità urbana, ma che invece continua a scontrarsi con rinvii, cantieri infiniti e annunci mai mantenuti», l’ultimo quello del 30 settembre per il riavvio del collegamento Monserrato-Repubblica, tuona Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale. «Arst, l’azienda regionale che si occupa di trasporto extraurbano, sta gestendo questi lavori con risultati che sono sotto gli occhi di tutti: ritardi cronici, disagi per i cittadini e nessuna certezza sui tempi di consegna. Ora basta ritardi e promesse disattese», aggiunge.

L’accusa

Due giorni dopo l’ennesima promessa disattesa da Arst, la grana dei gravi ritardi dei lavori della metro di superficie rimbalza sul tavolo del presidente dell’assemblea cagliaritana,al secondo piano di Palazzo Bacaredda. «La mobilità urbana non può più essere ostaggio di inefficienze e rinvii. Per questo chiediamo alla Regione un intervento immediato, deciso e risolutivo, affinché i cagliaritani possano finalmente usufruire di un servizio moderno e funzionante. Non si può accusare il Comune di “lentezza” quando Arst non fa altro che chiedere di aprire altri cantieri senza terminare i precedenti. Se avessimo assecondato tutte le loro richieste oggi ci sarebbe il cantiere vicino alla piazza Matteotti mentre quello di viale Diaz ancora non è ultimato. Continuare a bloccare la città che è già schiava dei loro cantieri», il Comune non ha cantieri aperti se non quello di Pirri contro il dissesto idrogeologico, «oltre a quelli di Abbanoa e del servizio elettrico, sarebbe da irresponsabili. La pazienza dei cittadini è esaurita».

Non si nomina via Roma, ma è chiaro che il riferimento dell’amministrazione è per quello che accadrà a breve sull’arteria principale della città: da agosto Arst chiede di poter aprire l’ultimo cantiere proprio in via Roma per completare i lavori fino a piazza Matteotti. Il Comune fa “melina” e prende tempo, studiando soluzioni sulla viabilità della zona che sarà un’altra volta sconvolta (con i bus che da non avranno più la propria corsia riservata). Ma è inevitabile che prima o poi i lavori dovranno cominciare (se non a fine mese, sarà comunque novembre)

La proposta

L’ultima “speranza” per evitare che il cantiere arrivi in via Roma è appesa a una proposta di Pierluigi Mannino, FdI, che infiamma il dibattito: «Anticipiamo il capolinea in via della Stazione Vecchia e utilizziamo l’intermodalità garantita dalle linee Ctm in corsia preferenziale», dice. «Il collegamento con piazza Matteotti sarebbe comunque assicurato. Ogni variante, naturalmente, va valutata con Regione, Ministero ed Europa, ma è meglio ridurre il progetto e consegnare un’opera funzionante, piuttosto che perdere tutto con un’infrastruttura incompiuta», aggiunge. L’idea trova la sponda di diversi consiglieri. «È una ragionevole soluzione che è giusto valutare», sottolinea Nando Secchi, Lega-Anima di Sardegna. «La proposta, benché abbia una sua bontà politica, non credo sia percorribile», dice Edoardo Tocco, FI: «È tardi per modificare il progetto ormai, meglio concentrarsi su come accelerare i lavori». «La proposta arriva dopo che è stato certificato che la viabilità attuale di via Roma non è sostenibile, nonostante gli autobus viaggino ancora sulla corsia riservata», afferma Giovanni Porrà, presidente della commissione Bilancio. «Forse in questo modo si sta riconoscendo che l’assetto viario legato alla riqualificazione di via Roma presenta significative criticità», aggiunge. «Non sfugge l’incongruenza di un progetto che non ha tenuto conto dei tempi e delle tante linee del Ctm già presenti da piazza Repubblica a piazza Matteotti che forse sarebbero state più che sufficienti a dare risposte ai bisogni dei pendolari», dice Laura Stochino, Sinistra Futura. «Qualunque valutazione a favore di una razionalizzazione dei lavori credo abbia ragione di essere vagliata».

Il dibattito

Tra possibilisti e assolutisti, tra i banchi di Palazzo Bacaredda si accende il dibattito. «La metro di superficie è l’opera pubblica più folle mai progettata a Cagliari», tuona Giuseppe Farris, CiviCa 2024. «È dal 2012 che in Consiglio sostengo che farla passare in via Roma non solo avrà ripercussioni sull'identità dei luoghi e sulla mobilità nel principale asse viario della città, ma costituisce una ulteriore barriera sul waterfront perché avrà l’effetto di allontanarci dal mare». Di avviso diverso Massimiliano Piccoi, Riformatori: «La metro ha senso solo se riesce a ottimizzare il collegamento tra punti strategici: l’hub cittadino più importante è Matteotti, stazione dei pullman, collegamento con l’aeroporto etc. Dopo anni di sacrifici non concludere quel tratto sarebbe come vanificare una scelta sostanziale per la mobilità della città, condivisibile o meno che fosse in origine. È paradossale, seppur tristemente comprensibile, che la paura della durata dei lavori diventi tale da pensare di modificare progetti ormai giunti allo sforzo finale». «La metro deve arrivare all’hub in piazza Matteotti», ribadisce Alessio Alias, Progressisti. «Certo però che bisogna sollecitare tutti i soggetti coinvolti per accelerare i lavori», aggiunge. Un concetto che ribadiscono anche Rita Polo, Pd, e Marzia Cilloccu, Orizzonte Comune: «È importante continuare a lavorare insieme per accelerare i tempi».

