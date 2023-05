Metro, il cantiere resta in alto mare 

Tutto resta ancora in alto mare. E lo si capisce dal fatto che la riunione di venerdì pomeriggio tra Arst è consorzio, convocata per cercare l’intesa per la riapertura del cantiere della metropolitana (fermo da oltre un mese) è finita con un nulla di fatto e un arrivederci a giovedì prossimo. L’azienda regionale trasporti mantiene un atteggiamento prudentemente ottimistico ma di fatto, per ora, i lavori della metropolitana della linea 3 (in piazza Repubblica, via Dante e piazza Madre Teresa di Calcutta) restano bloccati. Per un “cavillo” burocratico, innanzitutto, che impedisce ad Arst di ricevere i soldi già stanziati dalla Regione, 5,4 milioni di euro per i maggiori costi legati all’aumento dei prezzi dei materiali; ma anche per un contrasto tra il consorzio Integra (il soggetto appaltatore) e l’impresa esecutrice, la Cmsa, che in assenza di risorse non rimanda gli operai in cantiere.

La riunione

La mediazione di Arst (stazione appaltante), che vorrebbe far ripartire i lavori immediatamente per liberare piazza Repubblica e via Dante entro la fine di ottobre, va avanti. E per raggiungere questo obiettivo non rinuncia a mettere sul tavolo tutte le soluzioni possibili, anche quelle più “traumatiche” come la rescissione del contratto di appalto e la riassegnazione ad altra impresa: «L’incontro di venerdì tra Arst e consorzio appaltatore in rappresentanza dei diversi associati, si è svolto su richiesta del consorzio tenuto conto della nota situazione creatasi sui lavori della nuova linea metro», dice il direttore generale dell’azienda regionale trasporti Carlo Poledrini. «Da parte aziendale si è ribadito di essere pronti alla rescissione dell’appalto in danno e di non essere disponibili ad attendere oltre la prossima settimana per la ripresa dei lavori», aggiunge. L’Arst prova a stringere i tempi. Anche perché ha sempre detto di non voler entrare nella lite tra consorzio e impresa ma di voler risolvere il problema immediatamente. «Il Consorzio ha portato al tavolo elementi di criticità che occorre superare congiuntamente» (ma quali?), dice ancora Poledrini.

L’iter

L’Arst fissa, comunque, un punto. Giovedì prossimo, quando riprenderanno le trattative si dovrà comunque arrivare a una decisione. O si ritorna in cantiere con la stessa impresa, un fatto che, per il momento, secondo l’azienda regionale sembra possibile: «Si ritiene che con il prossimo incontro previsto per il prossimo giovedì 18 maggio, sarà possibile definire la ripresa dei lavori e il percorso di conclusione degli stessi», dice Poledrini. Oppure si ricomincia tutto daccapo con altra impresa. Nel frattempo, «già nei prossimi giorni saranno riavviati da parte dell’impresa alcuni interventi legati alla gestione del cantiere». Che tipo di interventi? “Manovre” legate alla cartellonistica, alla sistemazione delle reti di delimitazione e poco altro. Niente di più, per ora. Almeno finché non arriveranno i soldi che, come detto sono bloccati, nelle pastoie burocratiche.