Metro, il cantiere non riparte 

Un gabbiano scava nel fango rappreso: gratta alla ricerca di cibo tra i tubi di cantiere. Uno stormo di piccioni supera la rete di recinzione per beccare alcune briciole di pane che il vento deve aver trascinato all’interno. Nessuno a Cagliari avrebbe osato crederci, ma il cantiere della metropolitana di piazza Repubblica e via Dante (per la realizzazione della linea 3 da Repubblica a piazza Matteotti) che da gennaio manda ai matti i cagliaritani alla guida, continua a essere bloccato e deserto. Da un mese, ormai. E ora rischia di rimanere fermo per chissà quanto tempo.

Il pasticcio

Il consorzio Integra (il soggetto appaltatore) e l’impresa esecutrice, la Cmsa, discutono sui soldi (5,4 milioni) che la Regione deve ad Arst (che è stazione appaltante) per i maggiori costi legati ai materiali: risorse già stanziate con una delibera, assicurano, ma ancora ferme in qualche ufficio di Villa Devoto per ragioni burocratiche. Venerdì prossimo, 12 maggio, l’azienda di trasporti regionale ha convocato una riunione con i rappresentanti del consorzio, quelli dell’impresa che effettua i lavori, e del Comune per capire come andare avanti. «Vedremo di capire se c’è lo “spazio” per proseguire con la stessa impresa e riattivare immediatamente il cantiere», spiega il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. «Altrimenti mettiamo in moto il piano B», cioè stralcio dei lavori, rescissione del contratto e nuova assegnazione a un’altra impresa (con i tempi che si allungano, ovviamente), «perché il nostro obiettivo è chiudere il cantiere quanto prima. In ogni caso», assicura Poledrini, «per San Saturnino», 30 ottobre, «quel cantiere dobbiamo chiuderlo».

La vicenda

Il quid , dunque,sono i soldi che la Regione avrebbe già riconosciuto (sulla carta) all’impresa che effettua materialmente i lavori per l’aumento dei costi dei materiali. Soldi che però non ancora ancora arrivati all’Arts (stazione appaltante) che ha poi il compito di “girarli” all’impresa. Nell'attesa, tutto si è fermato. Arst, pur riconoscendo che «ci sono tempi stabiliti dal codice degli appalti che vanno rispettati», dice Poledrini, fa sapere, però, di «non voler in nessun modo assecondare le questioni interne. Per questo motivo», dice ancora il direttore generale, «se l’impresa decide di tirarsi fuori, siamo pronti a mettere in campo il piano B e in tempi rapidissimi».