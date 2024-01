Metro, i lavori cambiano il traffico 

L'obiettivo, quando un anno fa è stato sospeso i collegamento della metropolitana tra Repubblica e Caracalla per i lavori di raddoppio dei binari, era riuscire a riattivarlo all’inizio dell’estate del 2023. Poi il termine è stato spostato a fine anno, quindi a gennaio 2024, adesso ad aprile. Imprevisti su imprevisti. Adesso, però, ci siamo: i lavori di Arst, l’azienda regionale proprietaria di Metrocagliari, che prevedono anche l’adeguamento delle banchine, arrivano al termine e toccano la parte più delicata, ovvero tutti i passaggi a livello.

I lavori

La buona notizia è che in tutti gli attraversamenti a raso dei binari, i lavori di raddoppio dureranno pochi giorni, nell’ordine di una-due settimane al massimo. Quella cattiva, invece, è che inevitabilmente questi lavori comporteranno qualche disagio alla circolazione. Dalla settimana scorsa è chiuso il “pezzo” di via Italia, accanto a via Ampere (il Comune ne sta approfittando per realizzare i sottoservizi legati ai collettori, limitando i disagi), da ieri è sbarrata via Genneruxi, tra via Palestrina e piazza Belgio, e la circolazione stradale è limitata parzialmente anche su una carreggiata in viale Marconi (che resterà comunque sempre aperta al traffico per l’intera durata dei lavori). nelle prossime settimane, poi, seguiranno analoghi interventi in Largo Gennari e in via Galvani. «I lavori stanno procedendo lungo tutta la tratta per consentire l’esercizio sino alla stazione di interscambio tram-treno di San Gottardo», dice il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. E aggiunge: «Il completamento di tutti i lavori relativi al raddoppio è previsto, salvo imprevisti che in questa tipologia di opere sono una costante, per il mese di aprile».

I tempi

Sui tempi di esecuzione dei lavori, Arst pone termini ben precisi: «I lavori all'incrocio di via Genneruxi», che per lo spostamento dei binari comportano la chiusura totale del passaggio a livello «termineranno entro il 2 febbraio»; in viale Marconi, invece, dove è «comunque garantita su metà carreggiata la viabilità, la riapertura è prevista per il 26 gennaio», spiega il direttore generale. Che aggiunge: «Sono anche in corso i lavori sul viale Italia che grazie alla collaborazione con il Comune consentono di ottimizzare sia le lavorazioni sul binario e sia la posa del collettore necessario per la salvaguardia da eventi eccezionali e la manutenzione straordinaria della rete pluviale nel territorio di Pirri. Verosimilmente la riapertura della via Italia è prevista per il 10 marzo».

Le incognite, allora, più che sulla durata dei lavori sono legate alla riapertura della metropolitana Repubblica-Caracalla. Il perché lo spiega Carlo Poledrini. «Terminati i lavori per il raddoppio dei binari, faranno seguito poi le prove con i tram per consentire le verifiche necessarie per la riapertura all’esercizio. Questa attività ha una durata che non dipende da Arst ma dall’Agenzia per la sicurezza ferroviaria che recentemente ha in capo anche il controllo delle metrotranvie». Tradotto: la riapertura è condizionata a un nuovo quadro normativo in termini di autorizzazioni amministrative obbligatorie che non dipendono da Arst, né dal Comune né dalla Regione.

I dubbi

Pierluigi Mannino, consigliere comunale di maggioranza e presidente della commissione Attività produttive, resta critico sulla gestione dei lavori. «Continuo a non vedere un criterio logico per lo svolgimento dei lavori in questione. Continuo a non capire perché non si siano prima fatti i lavori all’interno della città, lasciando così in funzione il tram – perché di questo si tratta – al fine di evitare un aumento del traffico veicolare ed evitare di utilizzare un servizio sostitutivo ingombrante e inquinante», gli autobus, «quale quello posto in essere a causa della chiusura della tratta. O viceversa. Delle tempistiche indicate dall’Arst non c’è molto da dire vista la loro propensione a non rispettarle. Non ci resta che incrociare le dita».

