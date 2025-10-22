Metro, finisce l’attesa: ripartono i treni 

Ore 6:04 del mattino: “Tutti a bordo” dopo quasi tre anni. All’alba di lunedì prossimo il primo treno della metro di Cagliari lascerà la stazione di piazza Repubblica per dirigersi verso Monserrato, al capolinea di San Gottardo, sfrecciando sul nuovo tragitto a doppio binario che consentirà di dimezzare le frequenze negli orari più affollati e ricollegare su rotaia il polo universitario e i paesi dell’hinterland che vi gravitano attorno.

Nuova vita

Rinasce così una delle infrastrutture più amate e utilizzate da cagliaritani e residenti dei centri limitrofi che nel corso degli anni (il viaggio inaugurale partì il 17 marzo del lontano 2008) hanno imparato ad apprezzare un’opera moderna che, proprio come accade nelle grandi aree urbane europee, consente di lasciare a casa l’automobile per raggiungere luoghi di lavoro, scuole e strutture sanitarie comodamente su rotaia. Con tempi certi e immuni dal traffico.

«Il raddoppio dei binari consente oggi di viaggiare in condizioni di maggiore sicurezza», assicura l’Arst, «su un’infrastruttura più moderna e tecnologicamente avanzata. Il potenziamento della linea permette inoltre di aumentare la frequenza delle corse, con una flessibilità per intervenire con tram aggiuntivi in base alle necessità. Nelle ore di punta dei giorni feriali – dalle 7 alle 15 e dalle 17 alle 19 – i tram circoleranno ogni 10 minuti, mentre nel resto della giornata e nei festivi ogni 20 minuti. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22.30».

Un amore

E pensare che agli esordi del servizio gli utenti che utilizzavano la metro di superficie per spostarsi da piazza Repubblica a Monserrato erano poche decine al giorno. Aumentati esponenzialmente fino a punte di 7mila quando il percorso ha aggiunto la sosta al Policlinico universitario e il prolungamento grazie alla linea 2 verso Settimo San Pietro.

Un servizio di successo che, come spesso accade, tuttavia si apprezza quando non è più disponibile. Se ne sono accorti migliaia di studenti e lavoratori che dal gennaio 2023 sono orfani della metro e per lunghi mesi sono stati costretti a impantanarsi nel traffico infernale, prima a cavallo della statale 554 e poi nelle vie del centro della città. Da lunedì di certo riaccoglieranno la metro con rinnovato entusiasmo.

Coincidenze

«Gli orari sono stati studiati per garantire un servizio coordinato con gli altri vettori del sistema di trasporto metropolitano», ha ricordato l’Arst. «Favorendo i collegamenti, ad esempio, con la linea 2 della metrotranvia in direzione Settimo San Pietro, con i treni regionali Arst per il Parteolla e Mandas–Isili, e con i bus navetta da e per Sestu, Sinnai e Maracalagonis». «Grazie a questa integrazione, sarà possibile ad esempio raggiungere Piazza Repubblica da Settimo San Pietro in 32 minuti, o ancora il Policlinico Universitario da Maracalagonis in 30 minuti, combinando bus e tram».

