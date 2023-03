Metro ferma per lavori, i pendolari protestano: «Servono più autobus» 

Lo stop alla corsa della linea 1 della metro San Gottardo-piazza Repubblica per consentire i lavori per il raddoppio del binario andrà avanti sino al 31 maggio. Ma già i disagi per i monserratini si fanno sentire.

«Molti di noi vanno a Cagliari con questo mezzo e gli autobus sostitutivi che l’Arst ha messo a disposizione non bastano», sostiene Timoteo Galia, membro del comitato dei residenti di via San Sebastiano. «Mio figlio e altri studenti che vanno a scuola a Cagliari, la mattina alle 8 trovano i bus già pieni e faticano a salire a bordo. Dovrebbero aggiungerne qualche altro, possibilmente anche una fermata in via del Redentore, poiché è un punto centrale da cui tanta gente prendeva la metro e ora deve raggiungere un’altra fermata non proprio vicinissima». Gianluca Picciau è uno dei tanti monserratini che lavora a Cagliari e prendeva tutti i giorni la metropolitana, in concomitanza proprio con gli studenti delle scuole: «Ben vengano i lavori, nessuno lo contesta – tiene a precisare – però è impensabile dover salire su bus strapieni di ragazzi che hanno anche gli zaini e quindi occupano molto spazio a bordo. Dovrebbero aumentare il numero delle corse, una ogni 5, massimo 10 minuti». Gli fa eco Laura Salis: «Io rientro a casa a Monserrato dal lavoro all’ora di pranzo e quindi prendo il bus quando lo prendono gli studenti. Per poter trovarne uno più vuoto, devo aspettare anche tre quarti d’ora e non sempre posso. È scomodissimo, non si può continuare in questo modo. Mi auguro che questi disagi finiscano quanto prima, magari mettendo qualche pullman in più».

