Metro, faro degli archeologi sul cantiere 

I quattro operai sul campo attorno alle 16 sono cortesi ma irremovibili: per questioni di sicurezza - dicono - nel cantiere non si entra, e a dire il vero non è che si sbilancino troppo neanche sulla nuova scoperta imprigionata dalle reti metalliche che delimitano l'area di viale Cimitero, dove un giorno passerà la metro.

I grossi mezzi hanno già i motori spenti, a fine turno non resta che sbirciare tra il perimetro blindato che non ferma gli sguardi curiosi puntati sul cratere davanti ai campi dell'Ossigeno. «Nessun fermo lavori o rallentamento in programma», assicura il direttore dell'Arst Carlo Poledrini, decisamente meno entusiasta di chi ipotizzava fosse riaffiorato un altro pezzo di storia della Cagliari antica, e in linea con chi ha temuto un nuovo blocco con conseguente (ulteriore) slittamento della tabella di marcia già ampiamente disattesa.

Il ritrovamento

«Nessuna scoperta né ritrovamento», s'appresta a chiarire Poledrini. «Si tratta semplicemente di una cavità che è già stata segnalata al Comune», sottolinea. «Sono già intervenuti gli archeologici e si è provveduto come da prassi a circoscrivere l'area: al momento non risulta alcun pericolo di eventuali rallentamenti del cantiere o di eventuali sorprese». Effettivamente sembra procedere tutto come da programma: si lavora come se nulla fosse, col traffico del presente e la mobilità del futuro che sembrano al momento essere le uniche priorità di questo pezzetto di città sventrato (come tanti altri), dove si sta procedendo con la messa in opera della linea aerea che servirà per l'alimentazione della metro.

La soprintendenza

Anche il parere dell'archeologa esperta, prontamente intervenuta sul posto, sembra scongiurare un nuovo stop come nel caso di piazza Matteotti: «Sembrerebbe una cavità naturale, piena di detriti moderni. Non è chiaro se ci sia stato un utilizzo antico. L'accesso è di forma sub-rettangolare ed è invece artificiale. Difficile definirne l'uso», riferisce la Soprintendente Monica Stochino aggiornata dalla collega. «Prima di poter dare eventuali nuove disposizioni ovviamente si procederà con ulteriori indagini in tempi brevissimi», spiega. Certo è che vista dall'esterno e con occhio inesperto ciò che si vede al di là della recinzione è una semplice ma grande buca.

I curiosi

Intanto la notizia è già sulla bocca di tanti, così si finisce per sbirciare in comitiva nell'area inaccessibile alle auto. E ci si trova nel bel mezzo di un acceso e simpatico dibattito sul sottosuolo cittadino: «Ovunque scavi trovi la storia, meglio lasciare tutto com'è, non si sa mai», osserva Silvio Trogu, che in età lavorativa faceva l'impiegato e dopo la pensione si è scoperto esperto di cantieri. L'amico di caffè pomeridiano è di tutt'altro avviso: «I lavori sono necessari, e per farli devi per forza bucare il suolo. L'importante è trovare soluzioni rapide per far convivere il passato con il presente».

In questo caso si parla più che altro di futuro, con i primi viaggi in metropolitana che contrariamente alle previsioni iniziali evidentemente non si faranno certamente questa primavera. Non sicuramente con la sfilza di cartelli “Strada chiusa per lavori”, “Attenzione, mezzi in uscita”, “Macchine in movimento”, che fanno da cornice all'area trasformata in cantiere, dove le pensiline della prossima fermata fanno comunque ben sperare. Nell'immediato restano gli ovvi problemi dovuto al traffico in una tra le arterie più trafficate, con la rotatoria provvisoria piazzata tra viale Bonaria e viale Cimitero - richiesta dal Comune durante la conferenza di servizi - e lo spegnimento del semaforo con una serie di modifiche alla circolazione e i limiti di velocità a 30 chilometri orari che mettono a dura prova la pazienza degli automobilisti cagliaritani alle prese con i tanti cantieri in corso.

