Metro, entro luglio tornerà “libera” piazza Repubblica 

Via Roma e un caso a parte. Per tutti gli altri cantieri aperti in questo momento in città ci sono, infatti, solo buone notizie. Quello più impegnativo, per la realizzazione della metropolitana in piazza Repubblica, superate le difficoltà amministrative, corre velocissimo. L’Arst, infatti, dopo il riavvio un mese fa ha deciso su espressa sollecitazione del Comune di spostare tutti gli operai nel tratto di piazza Repubblica per chiudere il prima possibile quella parte (la più impegnativa per la viabilità), per poi dedicarsi al resto: il tratto di via Dante, fino a San Saturnino, e infine piazza Madre Teresa di Calcutta. «Entro luglio “liberiamo” piazza Repubblica», conferma di direttore generale di Arst Carlo Poledrini. «Terminare questa parte ci serve anche per completare il raddoppio della linea tra Repubblica e Caracalla», aggiunge.

Va avanti senza intoppi anche il cantiere di viale Trieste, «dove a fine luglio apriamo il primo tratto da piazza del Carmine riqualificato», dice l’assessore Alessio Mereu, via Dante ( si procede per step per limitare i disagi) e viale Buoncammino, dove l’impresa manda ogni giorno 8-10 operai per completare i lavori entro l’autunno. «Nel frattempo vanno avanti i lavori in piazza d’Armi, dove dopo estate sistemeremo la rotatoria», conclude Mereu. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA