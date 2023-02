Metro e preferenziali, il piano per spezzare la morsa del traffico 

Metropolitana leggera, corridoi preferenziali per i bus, nuove piste ciclabili, ma anche parcheggi di scambio e più aree pedonali per ridurre il traffico. Strategia che il Comune vuole concretizzare con il piano urbano della mobilità sostenibile al quale si sta lavorando insieme ad una società di professionisti esterna, con la prima fotografia del territorio presentata nell’ex Convento dei Cappuccini.

Fra le criticità emerse c’è la presenza di troppe auto in circolazione: oltre 20mila veicoli in media ogni giorno, il doppio durante la stagione estiva. Fenomeno che si concentra in viale Marconi, viale Colombo, via Leonardo Da Vinci, ma anche in via Cagliari e viale lungomare Poetto. All’interno del piano ci sarà anche la metropolitana leggera. Con il nuovo tracciato diretto da e verso Cagliari: da Is Pontis Paris la metro passerà alle spalle del centro commerciale, per poi imboccare viale Marconi all’altezza di via Maiorana, e infine proseguire verso via Bizet. «Il resto del tracciato è ancora tutto da decidere», ha sottolineato l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «c’è l’ipotesi che possa attraversare la città, con un eventuale nuovo assetto della rete stradale in funzione del passaggio della metropolitana». I tempi di realizzazione però non saranno brevi, ora c’è da stilare nel dettaglio il progetto, e si dovranno cercare nuovi finanziamenti perché nel frattempo le risorse iniziali - 104 milioni - sono state dirottate verso altri progetti già avviati.

Nell’attesa si punta sul potenziamento dei collegamenti con i bus. Corsie dedicate per le linee dirette e concentrate su viale Marconi e viale Poetto, i due assi stradali percorsi ogni giorno da migliaia di automobilisti. «L’unica soluzione è offrire un servizio con i mezzi pubblici che invogli le persone a lasciare l’auto a casa», ha aggiunto l’assessora Manca. «E sarà necessario individuare delle aree sosta per il parcheggio di scambio, in zone strategiche che favoriscano l’utilizzo dei mezzi pubblici». Un capitolo a parte viene dedicato alle piste ciclabili, ancora poche e discontinue. Per ora c’è la novità del passaggio in sicurezza nel nuovo viale Marconi, con i lavori del primo lotto pronti a partire in primavera. «La rete ciclabile andrà potenziata», ha assicurato l’assessora. Così come le zone pedonali, al momento l’unica presente in città è quella di piazza Santa Maria, e quelle a traffico limitato durante la notte, solo tre.

