Metro, doppi binari e traffico in tilt 

Adesso toccherà a Genneruxi: il quartiere si prepara a diventare un cantiere a cielo aperto e i cagliaritani abituati a percorrere certe strade dovranno dovranno cambiare strada (anche se pochi giorni). Da realizzare ci sono i lavori di raddoppio dei binari da parte di Arst, l’azienda regionale proprietaria di Metrocagliari, che arrivati alla fase finale toccano la parte più delicata, ovvero tutti i passaggi a livello. Per la verità una parte di Genneruxi, tra via Palestrina e piazza Belgio, ha già sperimentato i cambiamenti legati alla viabilità (strada riaperta ieri, un giorno prima del cronoprogramma). Ma da ieri è “a mezzo servizio” Largo Gennari, in entrambe le direzioni infatti si viaggia su un’unica corsia, e da lunedì chiuderà via Galvani, sempre all’altezza del passaggio a livello, dove la viabilità verrà rivoluzionata per due settimane. «I lavori del raddoppio dei binari vanno avanti nel rispetto dei tempi», rassicura il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. «Non ci sono, oggi, rallentamenti di nessuna natura. Se in futuro dovessero verificarsi, faremo in modo da chiudere prima i lavori sui passaggi a livelli già cominciati e solo dopo cominciare quelli nuovi», aggiunge.

Largo Gennari

L’Arst prevede di completare tutti i lavori relativi al raddoppio, salvo imprevisti, per il mese di aprile. Così, dopo aver chiuso il “pezzo” di via Italia, accanto a via Ampere (lavori Arst già terminata, ora il Comune ne sta approfittando per completare i sottoservizi legati ai collettori), tocca di nuovo a Genneruxi sperimentare i cambiamenti alla viabilità. Da ieri mattina, infatti, gli operai sono al lavoro in Largo Gennari: prima effettueranno lo scavo per il sistema di elettrificazione dei binari, poi passeranno ai lavori di raddoppio veri e propri. «Completeremo tutto entro l’8 febbraio», dice ancora il dg di Arst. La buona notizia è che in tutti gli attraversamenti a raso dei binari, i lavori di raddoppio stanno durando pochi giorni, due settimane al massimo. Quella cattiva, invece, è che questi lavori comportano qualche disagio alla circolazione. E anche in Largo Gennari inevitabile qualche seccatura per chi si mette alla guida: ieri, all’ora di punta, clacson che strillavano e luminarie degli stop sul retro delle auto incolonnate tingevano col rosso una giornata nel traffico.

Via Galvani

Da lunedì, come detto, toccherà a via Galvani. «Per la realizzazione del raddoppio Gennari-Caracalla della metropolitana leggera, fino al 19 febbraio, in prossimità del passaggio a livello è prevista la chiusura temporanea alla circolazione veicolare e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata», h24, «su ambo i lati, per lunghezza 10 metri, prima e dopo il passaggio a livello», si legge nell’ordinanza. Significa che le auto che arriveranno in via Galvani da via Cettigne, dovranno svoltare a destra in via Mercalli e immettersi sull’arginale; mentre quelle che arriveranno da viale Marconi dovranno salire sulla rampa dell’asse mediano e rientrare a Genneruxi all’altezza dell’autovelox.

I disagi

«Da più di un anno è stato tolto un fondamentale sistema di trasporto per lavori che dovevano durare sei mesi», dice Michele Vacca, referente regionale dell’associazione Utenti trasporto pubblico. E aggiunge: «La tranvia di Cagliari nacque predisposta per il doppio binario, con le mensole per la linea elettrica per il doppio filo e il secondo binario già posato nei passaggi a livello. Così sarebbe bastato posare i binari e i fili, interrompendo l’esercizio solo nel weekend in cui collegare i nuovi binari. Se per altre ragioni si è decisa la sostituzione delle rotaie e il posizionamento del nuovo asfalto è una lavorazione che generalmente viene fatta in una notte, al massimo in un weekend. Il passaggio a livello di via Genneruxi è rimasto chiuso 10 giorni e non si è lavorato né il sabato né la domenica».

