Metro, ci sono i soldi: il progetto è salvo  

A Sestu quel vagone bianco non è ancora passato, né si vede l’ombra delle rotaie. E la metro di superficie Arst, chiamata anche Metropolitana Leggera, rischiava di restare così: un progetto, un sogno sfumato ancor prima di iniziare. Tutta colpa di un’inadempienza del ministero dei Trasporti, che non ha ancora formalizzato la convenzione con l’Arst. Un passo indispensabile per sbloccare le risorse necessarie per svolgere i lavori. Forse si tratta di un ritardo, ma a salvare i giochi è intervenuta la Regione Sardegna, che ha anticipato le somme di denaro necessarie: 45 milioni di euro su una spesa prevista di 41 milioni per la linea metropolitana Sestu-Policlinico e 17,4 per l'acquisto di 4 nuovi tram.

La promessa

Della vicenda si sono occupati gli assessori regionali dei Trasporti e della Programmazione, Antonio Moro e Giuseppe Fasolino. Ci sarebbe anche la garanzia affinché i lavori possano procedere nei tempi previsti, come fa sapere Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori Sardi e in passato sindaco di Sestu. Il progetto garantirà una mobilità più sostenibile ma anche più comoda e veloce. Il tracciato della metro collegherà Cagliari a Sestu, passando attraverso il Policlinico. Previsto un doppio binario nei terreni non edificati nel territorio di Selargius tra Monserrato e Sestu, e con una fermata intermedia nel quartiere Ateneo, per arrivare in corso Italia dove il Comune sta ultimando una grande area con tanti parcheggi. Sarà realizzato anche un collegamento che dalla fermata in via Caracalla, attraverserà parte dell’area di Monserrato, e si innesterà sul viadotto esistente della Linea 3 San Gottardo-Policlinico, in corrispondenza della fermata dell’Argine. La data frequenza sarà tra i venti e i quindici minuti, la data di fine lavori resta quella annunciata: 31 dicembre 2027.

L’intervento

«La mancanza del ministero dei Trasporti», spiega Cossa, «ha provocato il rischio concreto di perdere un'opera essenziale, mettendo in serio pericolo l'utilizzo efficace dei fondi europei. Un ritardo fonte di delusione e preoccupazione, perché compromette il rispetto delle scadenze imposte dall'Unione Europea e il progresso dei lavori». Nonostante questi intoppi, «Arst ha proseguito nel proprio lavoro, bandendo la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, con scadenza entro ottobre. Tuttavia, la mancanza della convenzione con il ministero ha impedito l'aggiudicazione dei lavori, creando una fase di stallo». Per fortuna la pezza a questo buco l’ha messa la Regione, anche se i soldi sono stati solo anticipati e saranno recuperati, si spera, quanto prima. L’incubo di non vedere la metro passare sembra scongiurato, il sogno può realizzarsi. «Quest'opera, oltre a essere sostenibile dal punto di vista ambientale, porterà benefici significativi per gli utenti, migliorando la qualità della vita e la mobilità», conclude Cossa.

