Metro chiusa, l’ira dei pendolari 

I bus sostitutivi non sono sufficienti, secondo molti. «Io vado a lavorare a Cagliari dal lunedì al venerdì», dichiara Maria Chiara Costa, impiegata di un ufficio di assicurazioni. «Sto sopportando il fatto di dovermi svegliare un’ora prima per poter prendere il pullman prima che salgano gli studenti delle scuole», prosegue, «altrimenti non troverei posto a bordo. Arrivo dunque a Cagliari in anticipo. Con la metro invece non c’erano disagi di alcun tipo. Il solo fatto di non sapere fino a quando dovrò continuare con questo tran tran quotidiano, mi spaventa».

La notizia del cantiere fermo in piazza Repubblica per colpa della burocrazia che ha portato l’azienda subappaltatrice del consorzio Integra Cmsa (quella che dirige i lavori per conto dell'Arst) a mettere temporaneamente gli operai in cassa integrazione, è stata accolta con delusione da parte dei fruitori della metro.

L’annuncio della sospensione dal primo gennaio di quest’anno, della linea 1 della metropolitana leggera, aveva già fatto storcere il naso a molti monserratini che dalla loro città utilizzano da sempre questo mezzo per andare a Cagliari sia per lavoro che per svago e nel frattempo devono utilizzare i bus sostitutivi.

L’annuncio della sospensione dal primo gennaio di quest’anno, della linea 1 della metropolitana leggera, aveva già fatto storcere il naso a molti monserratini che dalla loro città utilizzano da sempre questo mezzo per andare a Cagliari sia per lavoro che per svago e nel frattempo devono utilizzare i bus sostitutivi.

Tutti, però, hanno sin da subito compreso che lo stop era necessario per permettere all’Arst di realizzare il doppio binario lungo la tratta che da piazza Repubblica porta al capolinea monserratino di San Gottardo. Ora, invece, la speranza di poter riavere la linea 1 entro breve tempo (la fine dei lavori era prevista per il 31 maggio), si affievolisce.

Ira per i ritardi

La notizia del cantiere fermo in piazza Repubblica per colpa della burocrazia che ha portato l’azienda subappaltatrice del consorzio Integra Cmsa (quella che dirige i lavori per conto dell'Arst) a mettere temporaneamente gli operai in cassa integrazione, è stata accolta con delusione da parte dei fruitori della metro.

I bus sostitutivi non sono sufficienti, secondo molti. «Io vado a lavorare a Cagliari dal lunedì al venerdì», dichiara Maria Chiara Costa, impiegata di un ufficio di assicurazioni. «Sto sopportando il fatto di dovermi svegliare un’ora prima per poter prendere il pullman prima che salgano gli studenti delle scuole», prosegue, «altrimenti non troverei posto a bordo. Arrivo dunque a Cagliari in anticipo. Con la metro invece non c’erano disagi di alcun tipo. Il solo fatto di non sapere fino a quando dovrò continuare con questo tran tran quotidiano, mi spaventa».

Niente più mezzi pubblici

Lorenzo Pistis, dipendente di un ristorante del capoluogo sardo, ha già gettato la spugna: se fino a pochi giorni fa prendeva il bus anche se pieno di persone a bordo («rimanevo in piedi, sopportavo», dice), ora si è stancato e ha deciso di andare a Cagliari con lo scooter: «Non lo usavo per risparmiare benzina, ma adesso sono quasi costretto. Non è possibile restare in un limbo non sapendo quando riprenderanno i lavori per la metro. Come sempre, non pensano ai disagi che creano alle persone comuni che vanno al lavoro», dice sconfortato. Anche Donatella Pisu, addetta di un call center, è contrariata: «Giustamente si investe sulla mobilità sostenibile, poi però non ci danno la possibilità di lasciare a casa l’auto e prendere mezzi alternativi. Il bus, infatti, non è comodo. O aumentano le corse, oppure molti di noi saranno costretti a prendere la macchina, come sto già facendo. Non sono per niente ottimista che la linea 1 della metro ripartirà quest’anno. Anzi, chissà proprio se ripartirà». Timoteo Galia, membro del comitato dei residenti di via San Sebastiano, sbotta: «Altro che fine lavori a maggio. Io non ho mai visto un operaio sulla tratta, fino ad oggi. C'è poco rispetto per i cittadini, che devono solo subire i disagi, si sentono indifesi e poco tutelati dalle autorità locali. Sono pesantemente penalizzati anche gli studenti del Policlinico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata