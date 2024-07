Metro, apre il cantiere in viale Diaz 

Giovedì scatta una nuova rivoluzione del traffico. Sino al 7 gennaio dell’anno prossimo in viale Diaz, tra viale Cimitero e via Stazione Vecchia, “spariranno” quattro corsie – due per ogni senso di marcia – per i lavori della linea 3 della metro di superficie. Saranno mesi di passione per la circolazione già sofferente a causa dei cantieri sparsi per la città.

Rivoluzione del traffico

Per rendere meno pesante la novità, Comune e Arst hanno deciso di far partire l’ordinanza comunale durante l’estate, quando il flusso delle auto è ridotto perché molti cagliaritano partono per le ferie e, soprattutto, perché le scuole sono chiuse. A settembre, con il nuovo anno scolastico gli effetti dell’ordinanza comunale avranno effetti ben più impattanti. Da dopodomani, per consentire l’allestimento del cantiere dove uomini e ruspe dovranno realizzare binari e infrastrutture, in viale Diaz, tra l’ex Hotel Mediterraneo e il Palazzo delle Generali, è prevista una sola carreggiata per ogni senso di marcia, con la conseguente eliminazione della corsia riservata al trasporto pubblico. i Bus che da via Roma devono andare andare al Poetto dovranno percorre il tratto a loro riservato di viale Bonaria, per poi svoltare in piazza Madre Teresa di Calcutta e immettersi nel percorso normale di viale Diaz per la spiaggia.

Restrizioni accessorie saranno l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i sensi marcia giorno e notte (in particolar modo quelli della corsia che da viale Diaz porta in via Roma) e l'istituzione del limite di velocità di 30 chilometri all’ora.

Sui tempi, purtroppo non c’è certezza, su sudore e attacchi di bile di automobilisti e motociclisti cagliaritani sì. «In questo periodo oltre l'esecuzione delle attività propedeutiche (espianto alberature e spostamento sottoservizi) verrà realizzata la piattaforma metrotranviaria comprensiva di binario, e sarà realizzata la fermata denominata Bonaria», fa sapere Carlo Poledrini, direttore dell’Arst, l’Azienda regionale sarda trasporti controllata dalla Regione.

La trattativa

Che il tratto fra viale Cimitero e via Stazione Vecchia sia quello che causerà più disagi agli automobilisti lo sa bene anche Yuri Marcialis, assessore al Traffico a Palazzo Bacaredda. «In via Dante e via Roma l’impatto sulla circolazione è stato più modesto». Quattro corsie in meno vuol dire caos assicurato, soprattutto quando apriranno gli studenti torneranno dietro i banchi e gli impiegati in ufficio. «Abbiamo fatto il possibile per limitare i problemi. L’Arst ci aveva chiesto di chiudere totalmente quel tratto di viale Diaz dal 20 luglio e deviare la circolazione in viale Colombo». Una soluzione che all’assessorato alla Mobilità ha bocciato. «Abbiamo preso dieci giorni di tempo e propendere per una decisione meno drastica: consentire la circolazione delle auto almeno in una corsia per senso di marcia. Abbiamo anche scelto di far partire i lavori ad agosto, periodo tutto sommato più caldo rispetto a settembre quando le attività lavorative riprenderanno a pieno ritmo».

I disagi

Chi arriva dal Poetto e diretto a Castello non ha molte alternative se non armarsi di santa pazienza. Una volta arrivato all’incrocio con via XX Settembre, percorrerà viale Regina Margherita. Per chi invece vuole arrivare a San Michele o Is Mirrionis è preferibile avventurarsi in via Dante, e da piazza Giovanni XXIII raggiungere la destinazione.

