Metro, ancora una falsa partenza 

Anche oggi si parte domani. L’apertura della metro di superficie – che però sarebbe più corretto chiamare tram – all’inizio era stata ipotizzata per autunno 2024, poi al termine delle festività natalizie, quindi dopo quelle di Pasqua. A luglio la nuova data: l’inizio del nuovo anno scolastico. A pochi giorni dal suono della prima campanella è impossibile che i tecnici dell’Ansfisa rilascino il nulla osta che consentirà alla Regione di far entrare in funzione la tratta da San Gottardo a piazza Repubblica (chiusa da due anni), sino alla nuova fermata di San Saturnino. La conseguenze, anche a causa degli altri cantieri ancora aperti, saranno drammatiche per gli automobilisti cagliaritani, che dovranno affrontare un altro autunno d’inferno.

Al palo

Aumenti dei costi, pandemia e intoppi vari. Sembra una maledizione quella che aleggia sulla linea 3 della metro. Proroghe e rinvii che rendono impossibile stabilire una scadenza tecnica per la consegna dell’opera. Con buona pace di chi si muove in macchina, moto, bici o monopattino, costretto a percorsi alternativi (spesso inutili) e a pericolosi slalom per evitare cadute o rotture di ammortizzatori o gomme. L’ultimo termine non potrà essere rispettato. Di certo ci sarà il caos che da quei giorni intrappolerà il capoluogo della Sardegna, soprattutto durante le ore di punta, all’entrata e all’uscita da scuola. Migliaia di studenti in arrivo da Monserrato, Pirri, Quartucciu e dai centri dell’hinterland che vorranno raggiungere il Dettori, l’Alberti, il Martini (quando aprirà), il linguistico o altri istituti scolastici privati si faranno accompagnare a scuola dai genitori. Per non parlare degli studenti universitari che dal centro dovranno recarsi alla Cittadella di Monserrato, contribuendo all’aumento del traffico.

Lo stato dell’arte

Ma qual è l’ultimo ostacolo che frena l’apertura della tratta San Gottardo – San Saturnino? Martedì 29 luglio sono iniziati i collaudi dell’Ansfisa (l’Agenzia nazionale responsabile della sicurezza nel settore ferroviario e delle infrastrutture stradali e autostradali, che opera sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per certificare che la metro di superficie dell’Arst è pronta a tornare in funzione. Dopo la pausa ferragostana, questa settimana la commissione ha ripreso i test, ma non si ha notizia dei tempi di conclusione.

Le scadenze

L’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca sta seguendo con attenzione l’opera che sta causando una montagna di malcontenti tra chi ogni giorno farebbe volentieri a meno di usare l’auto per spostarsi. «Nei prossimi giorni si effettueranno altri controlli sull’infrastruttura per poter dare avvio alla cosiddetta condizione di pre-esercizio che prevede la circolazione dei mezzi senza passeggeri, continuativamente e per un certo numero di giorni», spiega l’assessora Manca. «Al termine di questa fase, se tutto sarà andato bene e attestato dal verbale della commissione, siamo pronti a rilasciare il nulla-osta per l’esercizio». I tempi? «In questa fase, la data di apertura non dipende da noi ma siamo fiduciosi che sia imminente».

