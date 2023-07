Metano e fibra ottica in tutte le aziende 

Il 28 novembre 2018 nella zona industriale veniva posata la prima pietra del deposito costiero di metano liquido, il primo in Sardegna e in Italia. «Quando arriva il prete si pensa alla fine, tranquilli siamo invece all’inizio», era stato l’incipit brillante e profetico dell’arcivescovo Ignazio Sanna in una mattinata nel segno della «coesione, della speranza e dello sviluppo» non comune da queste parti.

La rete

La marcia per la metanizzazione delle imprese del Nucleo industriale Oristano-Santa Giusta è ripresa («dopo il lungo periodo occorso per ottenere tutte le autorizzazioni», come ha puntualizzato il presidente del Consorzio Gianluigi Carta) con l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano. Venticinque gli operatori invitati, sei i partecipanti. I lavori per poco meno di due milioni e mezzo se li è aggiudicati la In.Co srl Unipersonale di Quartu Sant’Elena che ha praticato un ribasso 22,973 per cento e si concluderanno in 270 giorni a partire dalla prima settimana di settembre.

Per l’autunno 2024, attraverso una rete di circa 20 chilometri, le imprese insediate nell’agglomerato industriale di Oristano-Santa Giusta che ne faranno richiesta potranno disporre dal gas metano. Quattro i punti di consegna previsti nell’area del Porto industriale, di cui uno dell’Hi-Gas già attivo.

Fibra ottica

Parallelamente è prevista la posa di una linea in fibra ottica che consentirà di gestire i flussi di rete e di leggere i consumi. L’importo complessivo dell’intervento è di 3,5 milioni di euro in buona parte finanziato dall’assessorato regionale all’Industria. Per il presidente del Consorzio Gianluigi Carta «la disponibilità del metano costituirà una nuova opportunità per le imprese insediate nell’area oristanese e un ulteriore elemento di attrattività per gli imprenditori che vorranno localizzare gli interventi nell’oristanese».

Il Blu Plus

Intanto l’Ivi petrolifera, azienda storica, ha dato il via al “Blu Plus”, il primo distributore di gas naturale liquefatto in Sardegna che “Ivi” realizzerà entro l’anno in parte con i fondi Pnrr. Il distributore potrà servire i pescherecci, i mezzi di trasporto pesanti, le auto alimentate a metano e i mezzi pubblici. «Il progetto –spiega Emanuele Varsi, amministratore delegato di Ivi Petrolifera - rappresenta un passo verso un grande progetto di cambiamento ed evoluzione energetica che interesserà tutta la Sardegna e di contenimento dell’inquinamento. Il Gnl può essere una grande risorsa per l’Isola».