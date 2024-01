«Metano e dorsale, corsa contro il tempo Il decreto è urgente» 

Riconoscimento della tariffa nazionale in attesa della realizzazione delle infrastrutture; almeno tre rigassificatori, a Porto Torres, a Oristano e a Cagliari; delega al ministero dell’Ambiente, con il supporto di Rse (Ricerca sul sistema energetico), di individuare la configurazione infrastrutturale della rete di trasporto, il dimensionamento della Fsru (unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione) e i criteri per selezionare le aree su cui sviluppare la rete di distribuzione. Sono i punti principali dell’ultima bozza del Dpcm Sardegna – interventi in materia di energia – a cui la Regione ha dato l’ok. A condizione che nel testo finale del provvedimento si precisi che l’infrastruttura di rete per la distribuzione del Gnl «corrisponde a quella denominata “dorsale”, già approvata dal ministero dell’Ambiente».

L’appello

Adesso bisogna correre, i sindacati, le imprese e i sardi chiedono che il decreto che scrive il futuro energetico dell’Isola e la trasporta verso il phase out dell’utilizzo del carbone venga approvato prima delle elezioni del 25 febbraio. Se ne è discusso ieri durante un tavolo su Eurallumina, e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil Francesco Garau, Antonio Dorso e Pierluigi Loi lo hanno detto forte e chiaro: basta rinvii, è necessario chiudere questa partita prima del voto. La settimana prossima la Regione vedrà il ministero per riverificare la bozza e definire una data certa per la firma finale. Dopo di che ci vorrà la registrazione alla Corte dei conti, e passeranno dai 30 ai 60 giorni.

I punti

Dunque, «la rete nazionale del trasporto è estesa, anche ai fini tariffari, alla Sardegna, attraverso un collegamento virtuale… e comprende il seguente insieme di attività e infrastrutture: l’adeguamento dei terminali di rigassificazione di Panigaglia e Olt al largo della costa toscana, per consentire il caricamento del Gnl su bettoline». Ancora: «Il terminale di rigassificazione di tipo Fsru a Porto Torres, con capacità netta di stoccaggio adeguata a servire le utenze industriali, termoelettriche e i bacini di consumo della regione, poi, uno o più terminali nell’area portuale di Oristano, per servire l’area centrale dell’Isola, e un terminale nell’area portuale di Cagliari, per l’area meridionale». Altro aspetto riguarda «un servizio di trasporto del Gnl a mezzo di navi spola dedicate», da Panigaglia e Livorno alla Sardegna. I terminali di rigassificazione «sono collegati, attraverso al rete di trasporto, ai principali bacini di consumo del settore industriale, alle aree potenzialmente interessate dalla realizzazione di centrali termoelettriche alimentate a gas, nonché, ove possibile in funzione dell’analisi costi/benefici, alle reti di distribuzione realizzate. a quelle in corso di realizzazione al momento dell’entrata in vigore del decreto e alle ulteriori individuate».

La transizione

Sottolinea il deputato dem Silvio Lai in una nota: «Il metano rappresenta solo una fase di transizione verso le rinnovabili. Questo è riconosciuto nella bozza del Dpcn e rappresenta la base per ridisegnare la rete interna e la dimensione del rigassificatore a Porto Torres, e personalmente lo considero anche una nostra vittoria». Detto questo, «purtroppo ci troviamo dopo 5 anni di Giunta Solinas a discutere di bozze di decreti per la evidente incapacità della stessa Giunta regionale nella definizione di tutti gli atti programmatori della transizione energetica. Ora Il passo avanti c’è, ma ne servono molti altri e una visione complessiva, così come serve vigilare nei prossimi mesi, mantenendo alta l’attenzione sul tema energia e industria».

