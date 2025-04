Metano, avanti tutta Fiume Santo punta sul turbo gas 

Avanti tutta sul gas metano, una partita che la Regione Sardegna non vuole perdere puntando sulla riconversione a turbo gas della centrale termoelettrica Ep Produzione Fiume Santo, con impianti e carbondotto nel territorio tra Porto Torres e Sassari che attualmente bruciano carbone per generare energia elettrica. Nel processo di decarbonizzazione, la centrale del Nord Ovest chiede di cambiare vita. Per il sindacato della Cgil il metano, però, non basterebbe. «C’è bisogno dell’implementazione del mix energetico integrato ed equilibrato tra gas naturale, a basso impatto ambientale, unitamente a fotovoltaico, batterie, idrogeno e biomasse», spiega il segretario generale Filctem-Cgil di Sassari, Gianfranco Murtinu «fino ad una potenza complessiva di 1000 Mw, in grado di contribuire alla transizione energetica sostenibile. Soltanto questo sistema di approvvigionamento è in grado di rilanciare l’economia del territorio con benefici sui livelli occupazionali e la possibilità di mantenere i circa 200 posti di lavoro già operativi e altri 280 dell’indotto immediato».

Il progetto Fiume Santo Energy Park da 1 miliardo di euro di investimento, elaborato da Ep Fiume Santo prevede fino a 600 nuovi posti di lavoro nelle fasi di realizzazione e 300 unità a regime. «Questa riconversione, utile a creare un polo energetico, è necessaria a garantire la stabilità della rete e la sicurezza energetica alle famiglie e alle imprese, un ricchezza economica diffusa perché il gas serve a tutta la Sardegna», sottolinea Murtinu. «Lo dimostrano le bettoline per il rifornimento di gas naturale liquefatto che giornalmente viaggiano per l’Isola per garantire il rifornimento ai privati. La metanizzazione significherebbe anche una riduzione delle emissioni di Co2, una strategia già adottata dal Ep anche con l’uso del carbone per limitare l’impatto ambientale». Oggi la centrale di EP Produzione è in funzione con due gruppi a carbone per una potenza netta complessiva di circa 600 Mw. Con il prossimo accordo sul nuovo piano di approvvigionamento energetico dell’Isola, siglato tra il ministero dell’Ambiente e la Regione, per i sindacati significa rilanciare il Nord Sardegna, sfruttando a Porto Torres un’area già infrastrutturata in grado di ospitare il rigassificatore galleggiante Fsru, come preannunciato dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

