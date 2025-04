«Metanizzazione, coinvolgete il territorio» 

Non è un “no” alla metanizzazione. Piuttosto un invito a coinvolgere tutti gli Enti del territorio, che in questo campo possono contribuire a delineare un quadro di conoscenze certo, e a valutare eventuali criticità che potrebbero danneggiare gli operatori economici che lavorano nell’area portuale di Oristano.

I dubbi

Sulla proposta di Decreto del presidente Consiglio dei ministri per la Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell’Isola” prende posizione il Consorzio industriale dell’Oristanese. Secondo l’Ente, l’ormeggio di una Fsru (nave ormeggiata fissa in banchina per lo stoccaggio e la rigassificazione del metano liquido) e il collegamento di questa alla dorsale di trasporto del gas, nel tratto sud verso Cagliari e il Sulcis, potrebbe causare “pesanti limitazioni” al sistema produttivo locale. La bozza del Decreto frutto dell’intesa tra Regione e ministero dell’Ambiente, prevede infatti una “mezza dorsale” che partirà da Oristano, unico porto con fondali adatti all’attracco delle navi gassificatrici. Una deviazione porterà il gas nel Sulcis, mentre resta incerta la realizzazione di un secondo punto Fsru a Porto Torres. «Per il trasporto su gomma del Gnl, è prevista una perequazione tariffaria su base nazionale dei relativi costi – si legge nella nota del Consorzio industruale, «il rischio è che durante la fase di rifornimento della nave potrebbe essere impedito il passaggio di altri mercantili nel canale portuale con pesanti danni economici in capo agli operatori».

Effetti negativi

E le conseguenze potrebbero ripercuotersi anche «sullo sviluppo futuro dei traffici crocieristici che pur lentamente stanno prendendo piede nel Porto», continua la nota. Non piace neppure «l’interferenza infrastrutturale causata dalla condotta di collegamento tra la Fsru e la statale 131, prevista dal progetto Enura/Snam lungo il tracciato del canale navigabile sud del porto» (e per il quale si era già chiesto lo spostamento lungo la provinciale 97). Per il futuro il Consorzio industriale di Oristano auspica maggiore coinvolgimento e non decisioni cavate dall’alto.

