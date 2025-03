Metalmeccanici, battaglia per il contratto 

Il grido unanime è risuonato in tutta piazza Palazzo: «Contratto. Più salario, meno orario». Sono arrivati da tutta la Sardegna per farsi sentire. Oltre un centinaio di lavoratori metalmeccanici si sono ritrovati ieri mattina davanti alla Prefettura di Cagliari, bandiere alla mano, per chiedere la ripresa delle trattative con Federmeccanica, Confapi e Assistal per un nuovo contratto nazionale che garantisca aumenti salariali, riduzione degli orari di lavoro, sicurezza e contrasto alla precarietà.

La piattaforma

Queste richieste sono state avanzate durante il presidio organizzato da Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm Uil e ribadite anche al Prefetto Giuseppe Castaldo, che ha ricevuto una rappresentanza delle tre sigle sindacali e ha garantito di riferire le richieste al ministero delle Imprese e del Made in Italy. In Sardegna sono circa 10mila i metalmeccanici che attendono il rinnovo del contratto nazionale scaduto quasi un anno fa. «Abbiamo già fatto 16 ore di sciopero lo scorso mese», dice Alessandro Andreatta, segretario regionale Uilm Uil, «ma la controparte si rifiuta di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per risolvere la questione riguardante il contratto e ha fatto una controproposta per noi inaccettabile perché non viene incontro alle richieste di aumenti salariali e minori orari lavorativi che abbiamo avanzato come sindacati, rappresentando la volontà del 90% dei lavoratori».

Il segretario

Roberto Forresu, segretario regionale Fiom Cgil, ricorda che, secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, l’Italia è agli ultimi posti tra i Paesi del G20 per crescita dei salari. «Aumenta l’inflazione ma gli stipendi non crescono e quindi cala il potere d’acquisto», afferma. «Bisogna rinnovare quanto prima il contratto nazionale con le nostre proposte condivise dalla quasi totalità dei lavoratori metalmeccanici: salari più alti, meno ore, più sicurezza, formazione e partecipazione dei lavoratori alla vita dell’azienda». Per Marco Angioni, segretario regionale della Fsm Cisl, Federmeccanica, Confapi e Assistal non riprendono le trattative «perché non hanno nessuna intenzione di venire incontro alle richieste dei lavoratori, altrimenti dopo gli altri scioperi che abbiamo fatto in precedenza, ci avrebbero come minimo ascoltato. Un tipo di contratto che non preveda le garanzie che abbiamo chiesto è del tutto inaccettabile».

