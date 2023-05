Metalli pesanti, via alla bonifica  

Ferro, manganese, clororganici. Metalli pesanti con valori oltre la soglia di guardia trovati nelle acque di falda dell'ex Cartiera di Arbatax. Dopo anni di indagini ambientali, sul sito si intravede la luce per le opere di bonifica. Condizione preliminare e necessaria per procedere alla tanto attesa infrastrutturazione delle aree.

È stato aggiudicato l’appalto per la bonifica delle acque sotterranee del sito dell’ex Cartiera. Cinque ditte hanno partecipato alla procedura aperta indetta dall’area lavori pubblici del Comune nel settembre 2022. Ad aggiudicarsi la gara con un ribasso del 20 per cento sull’importo a base di gara di circa 640 mila euro, è stata la Mares con sede a San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, che ha presentato un’offerta di quasi 517 mila euro. L’area di intervento sarà a valle dei 35 ettari tra l’ex centrale elettrica e i cantieri nautici in cui verranno realizzati 24 pozzetti. La bonifica degli elementi inquinanti avverrà attraverso un sistema di tubazioni sotterranee con tecniche di immissione d’aria a pressione.

La vicenda

Era il lontano 2009 quando la Sarind segnalava nel primo piano di caratterizzazione possibili anomalie nei valori delle acque di falda relative ad alcuni contaminanti. Una procedura lunga e complessa che ha poi visto vari attori di competenza interagire (assessorato regionale all’Ambiente, Arpas, Provincia e Comune) attraverso diverse conferenze di servizi. Si è arrivati all’approvazione del progetto di bonifica nel 2018, aggiornato nel 2021. Sono state tre le prove pilota eseguite nel 2020, secondo il progetto del professionista incaricato dal Comune, l'ingegner Pietro Francesco Cadoni.Gli interventi di bonifica delle acque di falda sono indispensabili per procedere alle opere di infrastrutturazione dei 35 ettari dell'ex cartiera. E dare quindi un futuro produttivo a queste aree.

Il commissario