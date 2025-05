Metalli pesanti, si spera nelle piante 

Uno studio del Centro di conservazione biodiversità-Banca del germoplasma dell’Università di Cagliari, pubblicato sulla rivista internazionale Plants, potrebbe aprire nuovi scenari sia sul recupero di siti minerari inquinati nel Guspinese. È il primo inventario completo delle piante che crescono nelle aree minerarie della Sardegna, realizzato in circa 24 anni. Sono state registrate 652 specie, quasi la metà delle quali metallofite (capaci di vivere in suoli contaminati da metalli pesanti). Il 59 per cento di queste metallofite è presente nel Guspinese.

Lo studio, condotto dagli esperti Maria Enrica Boi, Marco Sarigu, Mauro Fois, Mauro Casti e Gianluigi Bacchetta, si è concentrato sui monti Arcuentu e Linas, a Montevecchio (Bacino di Levante e di Ponente) e nelle località di Sciria, Castangias, Casargiu, Gutturu Pala, Gennas, oltre che in altre aree limitrofe ai bacini minerari dismessi. Studiate anche numerose località del Sulcis-Iglesiente (dove è stato rilevato il 72 per cento delle specie metallofite osservate), del Sarrabus-Gerrei, di Quirra, della Nurra e dell’Anglona.

Fitorisanamento ecologico

Le implicazioni sono significative: molte delle specie individuate potrebbero essere impiegate in progetti di fitorisanamento ecologico, aprendo nuove opportunità per il recupero ambientale. «Alcune piante – spiega Bacchetta, ordinario di Botanica a Cagliari – hanno la capacità di stabilizzare i versanti e ridurre l’erosione, le metallofite assorbono i metalli pesanti nelle radici e nelle parti aeree o immobilizzandoli nel suolo in forme non biodisponibili, evitando così che entrino nella catena alimentare».

Le virtù dell’elicriso

Boi specifica: «Esistono metallofite esclusive di ambiente minerario (metallofite obbligate), e altre che riescono a tollerare i metalli e le condizioni limitanti di questi ambienti (metallofite facoltative)». Un esempio promettente tra le specie censite è l’ Helichrysum microphyllum subsp. tyrrhenicum , un elicriso endemico capace di consolidare suoli degradati anche in presenza di condizioni molto acide e alte concentrazioni di metalli pesanti. Su questa pianta, spiega Bacchetta, «tra Montevecchio e Piscinas, lungo il rio Irvi», è in corso una sperimentazione in collaborazione con un gruppo di geologi, coordinata da Giovanni De Giudici e Daniela Medas nell’ambito del Pnrr, che mira a verificarne la capacità di tollerare e al contempo accumulare metalli, contribuendo alla fitostabilizzazione delle aree minerarie compromesse.

Ambienti recuperabili

«La consapevolezza della ricchezza floristica di questi ambienti con ricadute sulla promozione del territorio – spiega Boi – è il primo aspetto che questa ricerca può offrire. Sicuramente è importante sapere che ci può essere la possibilità di recuperare questi ambienti con qualcosa che è già presente sul luogo, come le piante».

«A costi contenuti – conclude Bacchetta – queste piante sono in grado di “mettere una pezza” al degrado ambientale, non nel breve ma nel medio e lungo periodo».

