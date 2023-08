Metaldetector cerca i rifiuti 

Il metaldetector diventa alleato dell’ambiente. L’associazione Sos metaldetector oggetti smarriti sigla una convenzione con il Comune di Tortolì per andare a caccia di rifiuti metallici, quali tappi, lattine e pile, abbandonati nei parchi cittadini (La Sughereta e Batteria), in aree perifluviali, campestri e marine. Ma i termini dell’accordo sono destinati ad ampliarsi in un futuro prossimo: «Sono previste attività didattiche di educazione ambientale che comprendono l’uso del metaldetector, offerte alle scuole primarie di Tortolì con progetti a tema ambientale», racconta Giorgio Falchi, 51 anni, di Tortolì, presidente dell’associazione convenzionata.

Il consigliere

Il servizio sarà reso a costo zero all’ente comunale. «Da quando mi occupo di questo ruolo - afferma Riccardo Falchi (33), consigliere con delega all’Ambiente - tantissime associazioni di volontariato e hanno manifestato la loro disponibilità nel rendersi protagonisti di manifestazioni e programmi per la salvaguardia dell’ecosistema. In particolare, l’associazione Sos Metaldetector renderebbedisponibile professionalità e tecnologie per specifiche ricerche utili anche a promuovere nelle scuole queste importanti iniziative. Daremo senz’altro seguito a tutte le azioni che portino a stili di vita più consapevoli e rispettosi dell’ambiente».

Ricerche in spiaggia

Due mariti si sono accorti di aver perso la fede nuziale mentre facevano il bagno. Accomunati da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Simone e Vincenzo, milanese il primo, casertano il secondo, si sono rivolti all’associazione Sos metaldetector oggetti smarriti che ha scandagliato le acque antistanti le spiagge di Porto Frailis e Orrì. Vincenzo ha perso l’anello d’oro il 31 luglio a Orrì, dirimpetto lo stabilimento Su Stancu, e quando è rientrato a casa ha cercato in Rete un’attività che potesse soddisfare la sua esigenza. Ha contattato Giorgio Falchi, il presidente dell’associazione, che insieme al suo collaboratore, Fabrizio Puddu, ha trovato l’anello perduto e ieri lo ha spedito a destinazione. Lo stesso è accaduto a Simone, che aveva smarrito la fede nuziale a Porto Frailis. In quel caso Falchi ha collaborato con Elia Atzori e insieme hanno restituito un sorriso a Simone e alla moglie Patrizia.