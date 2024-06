Metà Primavera con Pisacane alla scoperta dell’America 

Esperienza unica e particolare quella vissuta negli Stati Uniti da una rappresentanza del Cagliari Primavera al The Soccer Tournament, torneo mondiale di calcio a 7 disputato a Cary, in Carolina del Nord. In un'iniziativa che ha unito calcio e turismo, sette rossoblù (Sofiane Achour, Alessandro Bolzan, Riyad Idrissi, Diego Marcolini, Matteo Amos Marini, Simone Renna e Jacopo Simonetta, con Fabio Pisacane come allenatore) hanno partecipato in una selezione mista con 8 della Primavera del Como e un ragazzo americano che ha vinto una scholarship offerta dai lariani. La formazione chiamata Como-Cagliari ha raggiunto gli ottavi, perdendo sabato col Newtown Pride 3-2 ai supplementari dopo aver rimontato due gol di svantaggio. Questo dopo aver vinto il Gruppo J (successi 3-2 sul City Soccer Society e 3-1 sul North Carolina FC, in mezzo la sconfitta 2-1 col Villarreal) e battuto 4-2 ai sedicesimi l'Hoya Nation.

L'evento

Il The Soccer Tournament ha visto i rossoblù mettersi all'opera in un palcoscenico internazionale (48 squadre nel tabellone maschile) e competitivo (1 milione di dollari il premio per chi vince), in un contesto diverso dal solito ossia 7 contro 7. Nonché un'occasione per promuovere i brand delle due società: nella Fan Zone è stato organizzato uno stand dedicato con diverse attività mirate, dai Summer Camp a prodotti tipici locali come le patatine del Cagliari e il torrone di Aritzo. Il tutto mentre in campo si sono visti giocatori come Agüero (ha dato il nome alla sua squadra), Giovinco, l'ex rossoblù Bruno Alves (nella squadra di Nani, anche con Ricardo Carvalho) e club di spicco come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Inter (con Karagounis, Materazzi e Borja Valero fra gli altri). Per il Cagliari tre gol a testa di Achour e Simonetta, due Bolzan e uno Marcolini.

