mesto addio del la Palma 

LA PALMA 1

CUS CAGLIARI 8

La Palma (4-4-2) : Pisu (17’ st Piddiu); Giua (17’ st Abis), Costa, Tedde, L. Piras, Medda, Melis, Perra, Alberti (10’ Pisano), Fois (17’ st Murtas), Badas. Allenatore Piro.

Cus Cagliari (4-3-2-1) : Pillitu (19’ st Pau); Zedda (10’ Ledda), N. Asunis, Puddu, Nepitella, Fiori (19’ st Salaris), Dessena, Baldussi (1’ st Labriola), D. Asunis (1’ st Ligas), M. Piras, Siddu. In panchina Caddeo, Mura, Degortes, Madau. Allenatore Meloni.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : 14’ e 32’ pt Puddu, 20’ pt M. Piras, 37’ pt Badas, 39’ pt Siddu, 1’ st Ligas, 3’ st Siddu, 27’ e 45’ st M. Piras.

Note : angoli 2-4. Spettatori circa 20.



Arriva la retrocessione per il La Palma Monteurpinu, che incassa un’altra pesante sconfitta. Il match valido per la ventiquattresima giornata di Promozione giocato al comunale di Elmas, contro il Cus Cagliari, termina 1-8.

La partita prova ad accendersi subito con M. Piras che al 6’ calcia alto a pochi passi dalla porta. Al 12’ Pisu nega la rete a Siddu ma due minuti dopo Puddu spiazza il numero uno casalingo e apre le danze. Al 18’ M. Piras cerca di impensierire Pisu da posizione defilata, palla alta. Nonostante il tentativo di salvataggio sulla linea di Costa, al 20’ nuovamente M. Piras si rende protagonista trovando la marcatura del 2-0. Al 25’ Melis ruba palla a un avversario all’altezza della trequarti, avanza e calcia verso lo specchio: palo. Alla mezz’ora Puddu prova la conclusione, angolo. Proprio dagli sviluppi di questo corner, battuto da Baldussi, Puddu di testa insacca il terzo gol per il Cus. Le speranze del La Palma si riaccendono al 37’ grazie alla rete di Badas, ma la risposta ospite arriva dopo due minuti con Siddu che in tuffo di testa porta il risultato sull’1-4.

Nel secondo tempo il Cus entra in campo con forze fresche tra cui Ligas che, appena sessanta secondi dopo la ripresa del gioco, sigla il quinto gol ospite. Al 48’ Siddu riceve palla spalle alla porta, si gira e trova la rete dell’1-6. Girandola di cambi per le squadre, portieri compresi, ma la musica in campo non cambia. Al 69’ Perra ci prova dal limite ma la palla va fuori. Al 72’ M. Piras firma l’1-7 e allo scadere del match sempre M. Piras segna l’ottavo gol per il Cus.