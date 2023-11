Mestieri storici rinati con i giovani 

Barbagia non solo spopolamento e disservizi, ma anche la scommessa dei giovani che decidono di investire sul territorio, dando forma a nuove attività commerciali e riscoprendo i mestieri di una volta. Lo sa bene Francesco Porcu, 33 anni, che nei giorni scorsi, a Desulo ha inaugurato la sua bottega di alimentari di vico II Lamarmora. A supportarlo in questa nuova avventura la compagna Marina Cocco (28 anni), fra giornate che scorrono a stretto contatto con i clienti e la sistemazione degli scaffali.

Il nonno

«Ho voluto seguire il cammino di mio nonno che possedeva un piccolo negozio - racconta Porcu - mi sono sempre arrangiato a fare di tutto, lavorando per anni in un panificio, ma la voglia di creare qualcosa di mio era tanta. E così ho ragionato su ciò che potesse essere un prezioso supporto per tutti». Una scelta etica, in controtendenza rispetto alla grande distribuzione. «I piccoli negozi sono l’anima dei paesi - dice orgoglioso - manteniamo un contatto diretto con i clienti, che ci stanno premiando con la loro fedeltà. Sono fiero delle scelta fatta, amo il mio paese ed intendo crescere qua la mia famiglia». Non nasconde le difficoltà durante il percorso: «Se non fosse stato per il sostegno dei mie cari non ce l’avrei mai fatta. Purtroppo noi giovani siamo tagliati fuori da diverse agevolazioni che invece andrebbero create ad hoc, specie per chi vuole investire sulle aree interne. A breve sarò operativo anche come edicola».

Il ritorno

Nel vicino paese di Gadoni c’è chi ha deciso di tornare da Cagliari alle radici, con un importante bagaglio di esperienza. Nicola Polla (27 anni) è il titolare della nuova tabaccheria di via Roma, in cui emerge il suo grande entusiasmo e la voglia di fare. «Lavoro da quando avevo 16 anni - racconta - dopo il diploma all’alberghiero di Desulo sono partito per Cagliari, dove ho avuto la fortuna di crescere sotto l’ala del compaesano Francesco Mura. Un grande imprenditore, che mi ha insegnato tanto. Coordinavo il Mophis e l’Angolo 66, due locali di sua proprietà. Il sogno di realizzare una realtà tutta mia era però grande. La voglia di tornare in Barbagia pure. E così insieme ai miei cari, ho valutato di rilevare il tabacchi del paese che era in vendita. È stato un sacrificio importante, ma grazie alla famiglia e ai miei piccoli risparmi ce l’ho fatta».

La nuova vita fra quotidiani, ricevitoria, articoli da regalo non gli dispiace affatto: «A Gadoni la qualità della vita è ottima. Sono felice di aver riscoperto il valore dell’essenzialità e ritrovato amicizie storiche. Spero che le istituzioni si impegnino ad agevolare noi giovani, facilitando gli investimenti. Vogliamo fare tanto per la nostra zona e non accettiamo di scomparire».

