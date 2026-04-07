“Mestieri, passioni e sapori” tornerà nel fine settimana 

Fordongianus si prepara ad accogliere la sesta edizione di “Mestieri, passioni e sapori a…forum”, in programma sabato e domenica, un ritorno al periodo primaverile, dopo l’edizione dello scorso anno ospitata nel mese di novembre.

La manifestazione, messa in piedi da Comune e Pro Loco, sarà il primo vero appuntamento della stagione dedicato al turismo esperienziale e unirà cultura, tradizioni e valorizzazione dell’artigianato locale. Il format resta quello che negli anni ha decretato il successo dell’iniziativa con oltre mille esperienze registrate lo scorso anno: le case del paese che aprono le loro porte per ospitare laboratori e dimostrazioni legate ai mestieri tradizionali, offrendo la possibilità di vivere esperienze dirette e autentiche.

Torneranno anche le visite guidate alla scoperta del patrimonio storico e archeologico di Fordongianus, ma con una novità assoluta: un trenino turistico che collegherà i principali punti di interesse del paese. A rendere ancora più coinvolgente il percorso sarà la presenza a bordo di un’esperta archeologa, che accompagnerà i visitatori con spiegazioni e racconti legati alla storia millenaria dell’antica Forum Traiani.

Confermata anche l’apertura della diga cantoniera e sarà possibile anche accedere a degustazioni di menù ispirati all’epoca romana, oltre a nuovi percorsi esperienziali dedicati alla birra. A guidare la manifestazione sarà ancora Angela Regina Sonia Zoccheddu, confermata alla direzione artistica dell’evento.

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