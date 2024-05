Mestieri e civiltà contadina: nel mulino il museo del lavoro 

Storia, mestieri e civiltà contadina. Nasce il museo dei ricordi, nei locali dell’ex mulino che gli eredi di Doroteo Lancioni hanno donato al Comune. «Vogliamo arricchire il paese con una nuova attrattiva turistica», esordisce il sindaco di Arzana, Angelo Stochino. La cui Giunta ha approvato il progetto per gli interventi di riqualificazione per la struttura che annuncia investimenti per 158 mila euro, di cui 76.360 di fondi Gal e il resto con risorse proprie. Il museo del futuro sarà impreziosito da oggetti e manufatti provenienti da donazioni dei cittadini. «Attrezzature degli ultimi due secoli che raccontano la storia della nostra comunità», dice il primo cittadino. Prevista anche la stesura di un libro, a corredo dell’intervento. Gli immobili con accesso da via Don Bosco verranno utilizzati per l'attuazione dell'intervento previsto dal Plus Ogliastra, ovvero ai percorsi di autonomia delle persone con disabilità, finanziato con le risorse Pnrr, mentre i locali con ingresso da via Garibaldi, che ospitano il vecchio mulino per la macinazione dei cereali, che risale presumibilmente alla fine dell’Ottocento, e un vecchio frantoio oleario, dei primi del Novecento, potranno essere resi convertiti per la promozione culturale e turistica. Nessun vincolo all’orizzonte per gli interventi strutturali: il Comune non ha dovuto acquisire alcun nullaosta. Le opere sono infatti di modesta entità e rientrano nel progetto di recupero conservativo. (ro. se.)

