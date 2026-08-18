Messo in sicurezza il pozzo dove è caduto il bimbo 

È stato messo in sicurezza ieri mattina il vecchio pozzo di Su Forru a Macchina, a Sant’Antioco, dove domenica pomeriggio, un bambino era precipitato dopo il cedimento della copertura in cemento.

Gli operai del Comune sono intervenuti per riempire il cunicolo con della sabbia, successivamente battuta e costipata con un escavatore. Un intervento necessario per eliminare definitivamente il pericolo nell’area di proprietà di Igea, utilizzata abitualmente come parcheggio dai bagnanti. Il piccolo, dopo un volo di quasi due metri, era stato soccorso dai familiari e da alcuni bagnanti. Fortunatamente aveva riportato soltanto graffi e piccole contusioni. Il sindaco Ignazio Locci ha spiegato che il pozzo, non più utilizzato, era stato trovato sigillato durante il sopralluogo di giugno. Ora è stato definitivamente chiuso. «Fortunatamente non è accaduto il peggio - sottolinea Ignazio Locci - abbiamo già provveduto alla messa in sicurezza. Il pozzo risulta definitivamente chiuso e quindi non costituisce più nessun pericolo. Esiste un altro pozzo più o meno simile a Is Pruinis, lungo la strada d’accesso alla località. Non rientra nei nostri programmi la sua eliminazione. Anzi, ha sempre fatto da spartitraffico rivelandosi utilissimo e non costituisce, essendo in strada, pericolo per alcuno».

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