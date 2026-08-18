VaiOnline
Sant’Antioco.
19 agosto 2026 alle 00:45

Messo in sicurezza il pozzo dove è caduto il bimbo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato messo in sicurezza ieri mattina il vecchio pozzo di Su Forru a Macchina, a Sant’Antioco, dove domenica pomeriggio, un bambino era precipitato dopo il cedimento della copertura in cemento.

Gli operai del Comune sono intervenuti per riempire il cunicolo con della sabbia, successivamente battuta e costipata con un escavatore. Un intervento necessario per eliminare definitivamente il pericolo nell’area di proprietà di Igea, utilizzata abitualmente come parcheggio dai bagnanti. Il piccolo, dopo un volo di quasi due metri, era stato soccorso dai familiari e da alcuni bagnanti. Fortunatamente aveva riportato soltanto graffi e piccole contusioni. Il sindaco Ignazio Locci ha spiegato che il pozzo, non più utilizzato, era stato trovato sigillato durante il sopralluogo di giugno. Ora è stato definitivamente chiuso. «Fortunatamente non è accaduto il peggio - sottolinea Ignazio Locci - abbiamo già provveduto alla messa in sicurezza. Il pozzo risulta definitivamente chiuso e quindi non costituisce più nessun pericolo. Esiste un altro pozzo più o meno simile a Is Pruinis, lungo la strada d’accesso alla località. Non rientra nei nostri programmi la sua eliminazione. Anzi, ha sempre fatto da spartitraffico rivelandosi utilissimo e non costituisce, essendo in strada, pericolo per alcuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Miracolo Trepy, arriva la madre e si sveglia

L’attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio 
l L. Piras, Spignesi
La crisi

Stangata sulle famiglie, 1.300 euro in più all’anno

Il caro-vita sta erodendo gli stipendi dei sardi: dalla luce ai trasporti, il conto è sempre più salato 
Alessandra Carta
Le indagini

Organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti

Oggi l’interrogatorio del presunto scafista di Tuerredda Il dubbio: i barchini utilizzati solo per l’ultimo tratto di mare? 
Francesco Pinna
Il dramma

«Hanno colpito la mia amica, io sono riuscito a salvarmi»

Il racconto del ragazzo di 16 anni che si trovava a Chia assieme alla giovane travolta dal natante con gli algerini 
Andrea Manunza
Il racconto di una dottoressa: «Situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri»

Paura al Brotzu, nuove aggressioni

Tre professionisti sanitari coinvolti, i sindacati chiedono tutela e sicurezza 
Cristina Cossu
Il caso

Altri due femminicidi Ed è bufera su Keber: «Aveva tre denunce»

Delitti a Colleferro e Cosenza Zaia: a Camponogara un fallimento  