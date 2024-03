Messo in sicurezza il cartello pericolante 

Dopo la segnalazione di numerosi cittadini è stato rimesso a posto il cartello di divieto di sosta in via Ottaviano, angolo via Caracalla. Pericolante, rappresentava una minaccia per i passanti. La via resta comunque non priva di altri problemi come i residenti fanno notare. Per esempio mancano le strisce pedonali e parte della segnaletica a terra. Il Comune interverrà probabilmente nei prossimi giorni. Tutte le problematiche possono essere segnalate contattando il numero 070 23601.

