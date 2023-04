Messina Denaro,  un’altra donna «Mentì sul nome»  

Trapani. Pochi giorni dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro è andata dai carabinieri con il suo avvocato a raccontare di aver avuto con quell'uomo una relazione. In realtà, ha raccontato, lui si era presentato come Francesco Salsi, medico in pensione, e solo dopo la cattura lei, insegnante di matematica, aveva scoperto chi fosse davvero. L’uomo l'aveva corteggiata, pur sapendo che era sposata, ed era nato un rapporto. Spunta dunque una seconda donna del boss, nelle pagine del dispositivo di arresto di Laura Bonafede, la maestra figlia del boss di Campobello finita in manette per favoreggiamento e ritenuta sentimentalmente vicina al boss. Nelle pagine della misura cautelare viene fuori la gelosia della maestra verso la rivale. L'amica di Messina Denaro viene chiamata in codice dalla Bonafede “Sbreghisi”. «Non sapevo chi fosse realmente», ha dichiarato la seconda donna, ma la sua versione cozza col fatto che è moglie di un arrestato per mafia vicino al boss di Campobello di Mazara Franco Luppino.

