Messina Denaro, nuova legale: «Non ho paura» 

CALTANISSETTA. Matteo Messina Denaro ha un nuovo difensore d’ufficio e il processo per le stragi di Falcone e Borsellino può quindi ripartire. «È un imputato come altri e lo difenderò come farei per chiunque», ha sottolineato l’avvocata Adriana Vella, che ha detto di accettare «senza paura».

L’udienza alla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta si era aperta con la rinuncia del boss condannato in primo grado all’ergastolo. Come l'altra volta, il monitor ha rimandato l’immagine di una sedia vuota nella saletta del carcere dell'Aquila, dove Messina Denaro è detenuto. Il bosso continua così a restare un “fantasma”: per trent'anni è stato latitante, ora evita di comparire in aula.

L'avvio del processo ha dovuto sciogliere il nodo della difesa. Il primo legale d'ufficio del boss, Calogero Montante, aveva rimesso il mandato sostenendo di essere in una condizione di incompatibilità perché è stato difensore d'ufficio del falso collaboratore Vincenzo Scarantino nel processo Borsellino quater. Montante aveva pure segnalato di ricoprire la carica di vice procuratore onorario alla procura di Palermo. Ma la Corte non ha riscontato alcuna causa di incompatibilità.

Nell'udienza precedente Montante aveva denunciato di aver ricevuto una telefonata di minaccia: «Non vuoi difendere Messina Denaro? Vuoi morire?». Sul caso indaga la procura di Agrigento.

