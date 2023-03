Messina Denaro, la lettera alla sorella: non morirò di tumore, meglio il suicidio 

PALERMO. Per uno abituato a essere, amato e accudito come un capo, l'arresto costituiva una mortificante resa allo Stato. E siccome il male era diventato ormai una minaccia implacabile Matteo Messina Denaro aveva deciso: piuttosto che finire in un furgone dei carabinieri, com'è poi accaduto, si sarebbe suicidato.

Lo scrive con una punta di orgoglio alla sorella Rosetta, arrestata nei giorni scorsi, che custodiva in mille pizzini i suoi segreti. La lettera sembra un legato testamentario: «Non morirò di tumore, appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa e mi troverai tu. Ti dirò quando arriverà il momento». Nel covo di Campobello di Mazara c'era la Smith & Wesson che avrebbe permesso al boss di prendere congedo dal mondo con un gesto estremo da eroe solitario. Sognava un'uscita di scena simile a quella del padre Francesco, patriarca della cosca di Castelvetrano. Anche lui da latitante, era stato stroncato da un infarto. I carabinieri trovarono la sua salma, già composta con abito nuovo e cravatta.

