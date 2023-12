Messina Denaro, fermata la postina 

PALERMO. Totalmente votata alla causa di Matteo Messina Denaro, disposta a tutto pur di proteggere il latitante che amava come un padre - quello naturale sconta l’ergastolo per omicidio – e depositaria dei segreti e “postina” del boss. È il ritratto che la Procura fa di Martina Gentile, 31 anni, figlia di Laura Bonafede (che è in carcere da aprile ed era legata sentimentalmente al capomafia). La donna ieri è stata arrestata per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravati dall’avere agevolato la mafia. I carabinieri sono andarle a notificare la misura a Pantelleria, dove insegna: è maestra come la madre. Il pm per lei aveva chiesto il carcere mesi fa, ma per il gip non c’erano indizi sufficienti. Le indagini dei carabinieri del Ros hanno dimostrato il contrario e ieri il giudice ha accolto l’istanza dei pm pur concedendo i domiciliari alla donna, madre di una bimba di tre anni alla quale il boss allora latitante regalò una collanina di Bulgari.

