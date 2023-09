Messina Denaro è gravissimo Figlia e nipote al suo capezzale 

L’Aquila. La figlia Lorenza, appena riconosciuta, e la nipote Lorenza Guttadauro sono al capezzale di Matteo Messina Denaro, ricoverato al San Salvatore - dove l’8 agosto è stato di nuovo operato per un’occlusione intestinale - in condizioni così gravi che non è previsto il suo ritorno in cella. Indicativo che la cura del tumore al colon sia accompagnata da terapia del dolore e alimentazione parenterale. Il capomafia reagisce alternando momenti di lucidità e di buonumore a episodi di grande fragilità. Nei giorni scorsi è andato anche in coma per reazione ai farmaci. A volte è riuscito ad alzarsi dal letto ma ha rifiutato di incontrare la figlia per non mostrarsi provato.

