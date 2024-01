Messina Denaro, condannata l’amante 

Palermo. Per mesi ha ospitato a pranzo e cena l'uomo più ricercato del Paese: Matteo Messina Denaro. Ha fatto da vedetta perché le forze dell'ordine non lo scoprissero. È stata una delle pedine principali della rete che gestiva le comunicazioni del capomafia. Arrestata a poca distanza dalla cattura del boss, Lorena Lanceri, vivandiera e amante del padrino, è stata condannata a 13 anni e 4 mesi in abbreviato per concorso esterno in associazione mafiosa. Sei anni e 8 mesi per il marito Emanuele Bonafede, imputato di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. A Lanceri era stato contestato inizialmente il favoreggiamento: l'accusa è stata modificata in associazione mafiosa. Il gup ha cambiato la contestazione in concorso esterno. L'inchiesta che ha portato a scoprire il ruolo della Lanceri e del marito, cugino del geometra che ha prestato l'identità al boss.

