Messico, Canada, Cina e Ue: i dazi di Trump 

New York. La scure dei dazi di Donald Trump si sta per abbattere su Messico, Canada e Cina, responsabili - secondo la versione della Casa Bianca - «dell’invasione di migranti e di fentanyl che sta uccidendo migliaia di americani»: da oggi scattano le tariffe del 25% contro i Paesi vicini degli Stati Uniti e del 10% contro Pechino su «prodotti farmaceutici e acciaio». Poi attorno al 18 febbraio anche su «microchip, petrolio e gas» e in seguito su «medicine, alluminio e armi». Ma a tremare sono anche i Brics, perché il presidente americano è tornato a minacciarli di applicare tariffe al 100% se creeranno una loro valuta o ne sosteranno una alternativa al dollaro, e pure l’Ue: nello Studio Ovale della Casa Bianca il presidente americano alla domanda se intendesse imporre dazi sui prodotti dell’Unione europea ha detto «certo che lo farò, l’Europa ci ha trattati malissimo».

Secondo il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, se l’Europa vuole evitare una guerra commerciale deve acquistare di più dagli Stati Uniti, aumentare i bilanci della difesa e deregolamentare per rafforzare l’economia. E l’Europa è comunque nel mirino di Trump, perché il presidente inizialmente sembrava non aver ancora preso una decisione in quel senso ma poi ha assicurato un suo intervento. Intanto nell’immediato l’obiettivo è colpire il Canada e il Messico responsabili, a suo avviso, del flusso di fentanyl negli Stati Uniti, oltre che degli arrivi di migranti. Smentendo le indiscrezioni su trattative in corso e un ripensamento, il presidente ha detto che «non c’è nulla» che questi tre Stati «possano fare per evitarli». In precedenza Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, aveva respinto le dichiarazioni del premier canadese Justin Trudeau secondo il quale il Canada è pronto a rispondere con «forza e immediatamente. Non è quello che vogliamo ma, se andrà avanti, agiremo anche noi». Trudeau - ha detto Leavitt - «farebbe meglio a parlare con Trump».

Durante la guerra commerciale scoppiata fra Usa e Canada durante la prima presidenza di Trump, Ottawa ha risposto imponendo tariffe sul succo d’arancia della Florida, sul whiskey e sul bourbon. Strada che potrebbe essere seguita anche in questa occasione. Il Canada però potrebbe anche ricorrere all’opzione “nucleare” dell’energia, la sua arma più pesante contro gli Usa: almeno una trentina di stati americani dipendono dall’energia canadese.

RIPRODUZIONE RISERVATA